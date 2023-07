Zwartwerk: particuliere klanten hebben weinig te vrezen

Wie op een uitnodiging tot zwartwerk ingaat, riskeert in theorie een belastingverhoging en/of strafrechtelijke vervolging. In de praktijk worden particulieren amper vervolgd, zegt Dave van Moppes, fiscaal advocaat bij Tuerlinckx Tax Lawyers. Voor vennootschappen is dat anders.

Stel dat u een btw-bouwaangifte hebt ingediend, na een grondige renovatie van uw woning of een nieuwbouw waarbij niet alles ‘op factuur’ is gebeurd. De btw-administratie controleert dan of de prijs van de aangegeven werken overeenstemt met de gangbare prijzen.

Als er een prijsverschil is en u niet kunt aantonen dat u bepaalde werken zelf hebt uitgevoerd of goedkopere materialen hebt kunnen kopen, dan moet u de ontbrekende btw betalen, plus een btw-toeslag van 10 tot 35 procent en nalatigheidsintresten.

Moeilijk te bewijzen

“Maar voor de meeste werken is geen btw-aangifte nodig en is het veel moeilijker voor de fiscus om aanvullende belastingen te claimen of een belastingverhoging van 50 procent op te leggen”, meent Van Moppes. Tussen vennootschappen worden altijd facturen opgesteld. Particulieren hebben minder behoefte aan een factuur, omdat ze de kosten niet kunnen aftrekken van hun belastingen.

“Stel dat jij op voorhand een offerte hebt gekregen voor werken in je tuin, inclusief btw. Na de werken vraagt de tuinaannemer het afgesproken bedrag over te schrijven op een Belgische rekening. Als die aannemer in de weken daarna zijn factuur niet opstuurt, ben jij dan willens en wetens medeplichtig aan zwartwerk? Het is niet gemakkelijk voor het parket om die medeplichtigheid te bewijzen”, meent Van Moppes.

Volgens de advocaat is het zelfs zo dat de politie bij vermoedens van zwartwerk de klanten van bedrijven immuniteit belooft als ze meewerken aan het onderzoek. Hij merkt in de praktijk dat er in veel dossiers een element van verklikking zit. Soms klikken buren uit een rechtvaardigheidsgevoel, of concurrenten omdat ze merken dat een partij alle opdrachten binnenhaalt en onder de prijs werkt.

“Ook de banken klikken meer en meer aan de cel financiële informatieverwerking (CFI). Als bedrijfsleiders hun klanten bijvoorbeeld vragen een deel in het wit over te schrijven op de professionele rekening en een deel in het zwart op de privérekening, beginnen de banken zich daar vragen bij te stellen”, zegt Van Moppes. Banken zijn verplicht vermoedens van witwassen te melden.

