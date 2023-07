Wit wordt zwart: de befaamde btw-carrousel

Zwarte lonen vereisen ook zwarte omzet. “Om zwarte lonen te kunnen uitbetalen, moeten bedrijven zwarte ontvangsten hebben”, zegt Philippe Renier.

“Dat kan op twee manieren. Enerzijds door in het zwart betaald te worden. Dat gebeurt vooral door particuliere klanten, want bedrijven die voor een dienst of een product betalen, willen daar een factuur van. Bedrijven die alleen voor andere bedrijven werken, moeten een andere manier vinden als hun personeel zwarte betalingen eist”, legt hij uit.

Dan komt de befaamde btw-carrousel in beeld. Een bouwaannemer bijvoorbeeld werkt dan samen met een schermvennootschap die fictieve diensten levert, zoals advies. “Die vennootschap maakt facturen op ten aanzien van de aannemer voor diensten die ze niet geleverd heeft. De aannemer betaalt die aan de schermvennootschap. Die laatste stort de daarop verschuldigde btw door aan de administratie, incasseert de rest van het geld, houdt een klein deel voor zichzelf en geeft de rest terug aan de aannemer die daarmee zijn personeel in het zwart kan betalen”, schetst de fiscaal advocaat.

Concreet: de consultant A maakt een factuur van 121 euro inclusief btw voor aannemer B voor een fictieve dienst. B betaalt aan A, die de 21 euro btw doorstort aan de administratie, de 100 euro cash afhaalt, 10 voor zichzelf houdt en 90 euro teruggeeft aan B die daarmee zwart geld heeft voor zijn personeel.