Zwartwerk: hoe de pakkans vergroot wordt

De pakkans bij zwartwerk is in de afgelopen decennia vergroot. Philippe Renier heeft de opsporingsmethodes sterk zien evolueren.

“Vroeger werd zwartwerk typisch ontdekt als inspecteurs op de schriftjes botsten waarin de zwarte lonen bijgehouden werden. Of wanneer een ontslagen werknemer klikte over wanneer de zwarte lonen werden uitbetaald, zodat de inspecteurs op dat moment kwamen opdagen”, vertelt hij.

“Als er nu een vermoeden van zwartwerk is, probeert de fiscus de zwarte omzet op te sporen door digitaal de geldstromen van het bedrijf in kaart te brengen en te analyseren. De forensische e-audit-teams van de administratie hebben informatici van heel hoog niveau in dienst.”

Data

Gedegen gegevensanalyse en datamining zijn steeds meer vertrekpunten voor fiscale onderzoeken. “Zo kun je bijvoorbeeld gemakkelijk de bedrijfjes vinden die facturen uitschrijven in een btw-carrousel. Dat zijn meestal kleine vennootschappen met een enkele zaakvoerder, die in heel korte tijd een verdacht hoge omzet genereren. Die kun je gemakkelijk uit een hoop data filteren, en kijken bij welke vennootschappen die zaakvoerder nog betrokken is. Dan kan men gericht controleren”, legt de fiscaal advocaat uit. “Uit gegevensanalyse kan bijvoorbeeld ook blijken dat in een bedrijf met heel veel personeel nooit een overuur wordt geregistreerd. Dat kan een aanleiding zijn voor verder onderzoek of controle.”

Gerichte controles

Daarnaast zijn gerichte sectorcontroles nog altijd belangrijk. “Sectoren waar nog veel cash circuleert, zoals bakkers, slagers of horeca, zijn meer vatbaar voor controles”, klinkt het. “In de advocatuur is er ook redelijk wat zwarte omzet, vooral bij advocaten die particulieren verdedigen. Van strafpleiters is geweten dat ze zich soms in het zwart laten betalen.”

En als dat alles niet baat, is er nog altijd de hondenneus om een zwart spoor op te diepen. “Bij fysieke controles heeft de politie vaak een geldhond mee, die getraind is om cash op te sporen”, klinkt het.

“Zodra de administratie één aanknopingspunt heeft voor zwart geld, laat ze niet meer los en breidt ze haar onderzoek almaar verder uit. Men zoekt altijd naar de spin in het web. Ik heb ooit een autoverkoper geweten die andere bedrijven opbelde om te vragen of ze geen zwarte facturen nodig hadden. Hij deed het uiteindelijk voor zo’n twintigtal. Toen hij gevat werd, werden ze alle twintig gepakt.”