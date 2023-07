‘Zwartwerk is over 10 jaar grotendeels verdwenen’

Het soortelijk gewicht van de Belgische schaduweconomie daalt al een tijdje, en dat heeft verschillende oorzaken.

Dat de zwarte economie nog altijd goed tiert in België, heeft te maken met de hogere belastingdruk op arbeid, maar ook met het beperkte vertrouwen in de overheid. In de Scandinavische landen is de belastingdruk op arbeid ook hoog, maar daar gaat men ervan uit dat de kwaliteit van de overheidsdiensten waarvoor men belastingen betaalt beter is. Dat verlaagt de neiging om belastingen te ontduiken, leert sociologisch onderzoek.

Toch daalt het soortelijk gewicht van de Belgische schaduweconomie al een tijdje, en dat heeft verschillende oorzaken.

Aangescherpte regels

Er wordt almaar minder cash gebruikt, mede door enkele strenge regels. “Cashtransacties boven 500 euro kunnen al niet meer in bepaalde sectoren. Dat zal men alleen maar verder aanscherpen”, zegt fiscaal advocaat Philippe Renier.

Voorts zijn in de horeca de lasten op arbeid verlaagd (minder dure overuren, studentenarbeid, flexi-jobs, …). En er waren de opeenvolgende fiscale regularisaties, waardoor zwart geld uit het buitenland in de normale economie is terechtgekomen. Het systeem van poetshulp via dienstencheques heeft het zwartwerk in die niche dan weer minder interessant gemaakt.

“Het wordt ook veel moeilijker om zwart geld uit te geven”, besluit Renier. “Vroeger kon je daarmee bijvoorbeeld op vakantie gaan, maar dat is ook steeds lastiger. Over tien jaar zal zwartwerk grotendeels iets van het verleden zijn.”

