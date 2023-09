Voka over Septemberverklaring: ‘Voor werkgevers stijgen de loonkosten’

Voka ziet positieve en negatieve punten in de Septemberverklaring van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). De grootste steen des aanstoots in het akkoord is de knip in de doelgroepkorting voor oudere werknemers. “Wij vinden dat contractbreuk”, klinkt het bij de werkgeversorganisatie. Daarnaast laakt Voka ook de radiostilte over de noodlijdende industrie.

Door de doelgroepenkorting moeten werkgevers voor oudere werknemers minder bijdragen betalen aan de sociale zekerheid. De korting stimuleert werkgevers ook mensen in dienst te nemen voor wie de afstand tot werk te groot is. Dat systeem laat de Vlaamse regering nu uitdoven. Het is niet langer noodzakelijk op een krappe arbeidsmarkt, redeneren cd&v en de N-VA. De besparing zou de overheid ongeveer 100 miljoen euro opleveren.

“Dit is een pure besparingsmaatregel, zonder debat ten gronde over de doelgroepenkorting en het levenslang leren. Voor werkgevers betekent het een verhoging van de loonkosten, die al torenhoog zijn”, zegt Hans Maertens, de gedelegeerd bestuurder van Voka. “Daarom kijken we toch met gemengde gevoelens naar deze Septemberverklaring.”

Jobbonus

“Positief is dat meer geld gaat naar de kinderopvang, en dat de jobbonus (een premie voor de laagste lonen, nvdr) wordt uitgebreid. Dat zijn maatregelen die meer mensen aan het werk kunnen helpen”, zegt Voka-hoofdeconoom Bart Van Craeynest.

De regering verhoogt het budget van de kinderopvang, een prioriteit voor de christendemocraten, met 270 miljoen euro.

Voor de laagste lonen zal de jobbonus maximaal 700 in plaats van 600 euro netto per jaar bedragen, wat een vraag was van Open Vld. Daarvoor wordt 100 miljoen euro geïnvesteerd. Erbovenop wordt de groep rechthebbenden uitgebreid. Nu komen werknemers en grensarbeiders die bruto minder dan 3.100 euro verdienen, in aanmerking voor een jobbonus. Eerder bedroeg de grenslijn 2.900 euro.

De begroting zou dan weer koersen naar een evenwicht in 2027, een eis van de N-VA.

Splijtzwam

Dan de noodlijdende industriële sector. Het stikstofdossier was de splijtzwam van de Vlaamse regering, met de gesneuvelde ethaankraker van chemiereus Ineos als beste voorbeeld van de ongewenste gevolgen voor de industrie. Een rechter oordeelde dat Ineos niet afdoende bestudeerd had welke impact de stikstofneerslag van het project op een Nederlands natuurgebied zou hebben, en vernietigde de omgevingsvergunning van het zogeheten Project One.

“Op de heel korte termijn moet er een uitweg komen uit die stikstofmalaise”, betoogt Van Craeynest. “Als dat niet opgelost raakt, is de reputatieschade niet te overzien.”

Voor Voka is het – voorlopige – afketsen van Project One een van de vele tekenen aan de wand voor onze industrie. Die staat op verschillende niveaus onder druk, luidt het.

“Stikstof en de vergunningensituatie zijn sowieso al over de onderhandelingen van de voorbije weken getild”, weet Van Craeynest. “Maar naast de onzekerheid over de vergunningen, kampt onze industrie nog met nog bedreigingen: de torenhoge loon- en energiekosten. De recente cijfers van de industriële activiteit zijn allerminst hoopgevend. We hadden gerekend op een signaal dat de regering er op zijn minst mee bezig is.”

Lees ook: