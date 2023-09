‘250 dagen voor Jambon om te tonen dat dit niet de slechtste Vlaamse regering ooit is’ 

‘Investeren in kinderopvang is investeren in de arbeidsmarkt’, zegt Jan De Meulemeester, chef nieuws en politiek analist van Trends-Kanaal Z over de Septemberverklaring. ‘Het akkoord over jaarlijks 270 miljoen extra naar kinderopvang komt minister-president Jan Jambon (N-VA) bijzonder goed uit.’







‘De Vlaamse regering had nood aan wat ademruimte, aan goed nieuws. We zitten in de context van nakende verkiezingen, die binnen ruim 250 dagen plaatsvinden. Jambon wil de komende maanden tonen dat dit niet de slechtste Vlaamse regering ooit is. Dat is een perceptie die bestaat over de ploeg na de stikstof- en andere ruzies. De olifant in de kamer was vandaag de stikstofkwestie, handig richting oktober getild. Maar de kwestie blijft de spreekwoordelijke olifant in de kamer’, aldus De Meulemeester.

Vrouwvriendelijk

Cijfers uit 2022 (KULeuven) tonen dat 37 procent van ouders die kinderopvang zochten nergens terecht konden. Jan De Meulemeester: ‘Politici kunnen zoals deze zomer erop hameren dat meer inactieven aan de slag moeten en vaak gaat dat over dames. Maar dan moet iemand wel voor de kinderen zorgen.’



‘Bovendien is dit een vrouwvriendelijke investering. Het zijn nog altijd meestal de dames die – ook al willen ze een professionele carrière – vaker thuisblijven voor het huishouden en de kinderen. Ruim 40 procent van de jonge moeders die deeltijds werken, doen dat voor de kinderen. Bij de heren is dat slechts 10 procent.’

Boeren

‘Als landbouwer zou ik me wel eens te meer zorgen maken’, zegt De Meulemeester: ‘CD&V heeft hoog ingezet op die kinderopvang en veel gekregen. De logica is dat de andere partijen op hun beurt mogen verwachten dat CD&V in dat stikstofdossier wat inschikkelijker wordt. Concreet: de harde lijn van de boeren wat loslaat. ‘Pick your fights’ moet Sammy Mahdi gedacht hebben. Met kinderopvang valt electoraal misschien veel meer te winnen dan met dat hypercomplex stikstofverhaal – wie begrijpt daar nog iets van? Het zou de komende weken wel eens een heel eenzame boerenstrijd kunnen worden.’