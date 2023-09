Vlaamse regering maakt waarborg van 250 miljoen euro vrij voor Ineos

De Vlaamse regering heeft vrijdag beslist om 250 miljoen euro van de waarborg voor Project One van chemiebedrijf Ineos vrij te maken. Dat bevestigt het kabinet van minister van Economie Jo Brouns.

Het bedrijf kreeg eerder van Vlaanderen een waarborg van in totaal 500 miljoen euro toegezegd voor de bouw van een nieuwe ethaankraker in de Antwerpse haven. Daarvan werd al 75 miljoen geactiveerd.

Omgevingsvergunning vernietigd

Vlaanderen maakt nu 250 miljoen euro van het totaalbedrag vrij om een overbruggingskrediet van 400 miljoen van Ineos bij de banken te waarborgen. Dat krediet heeft het bedrijf nodig omdat de bouw van het project stil ligt, sinds de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning heeft vernietigd.

De kredietdeal van Ineos met de banken zou evenwel nog niet volledig rond zijn.

‘Goed nieuws’

Antwerps havenschepen Annick De Ridder (N-VA) laat weten dat de oplossing die werd gevonden voor Ineos goed nieuws is.

“Goed nieuws dat een oplossing is gevonden voor de liquiditeitsproblemen voor Ineos die ontstonden door de vernietiging van de omgevingsvergunning”, klinkt het bij De Ridder op vrijdag. “Deze waarborg biedt nu voldoende zekerheid aan het bedrijf dat een giga-investering doet in de Vlaamse industrie.”

Klimaatacties

Verschillende klimaatorganisaties beraden zich ondertussen over nieuwe acties.. Bij Ineos Will Fall laten ze weten dat er wellicht over twee dagen zal gereageerd worden met een actie waaraan ook andere organisaties zoals Greenpeace zullen deelnemen.

Milieuorganisatie Climaxi stelt dat “de vergunning en de financiering op maat elk geloof in gelijk beleid voor boeren, industrie en transport doet verbleken”.

Climaxi zegt verder dat het hen blijft verbazen hoe Ineos-CEO Jim Ratcliffe een voorkeursbehandeling blijft genieten in ons land. “Een rijke Brit die amper 450 jobs creëert, schaliegas ontgint en voor extra CO2-uitstoot zal zorgen, zet alle Vlaamse en federale politici naar zijn hand”, klinkt het. “Ineos wil voor vijf miljard de voetbalploeg van Manchester United kopen. Ratcliffe heeft ons Vlaams half miljard euro waarborg niet nodig. We houden ons hart ook vast voor het federale kostenplaatje.” (Belga)

