Vlaams Parlement donderdag vervroegd samen over Ineos

De commissie Economie van het Vlaams Parlement komt donderdagochtend vervroegd bijeen over het Ineos-dossier. De parlementsleden zullen er Vlaams minister van Economie Jo Brouns (CD&V) vragen stellen over de vernietiging van de omgevingsvergunning voor de nieuwe ethaankraker die chemiereus Ineos wil bouwen in de Antwerpse Haven.

De Vlaamse regering ging eind juli met een stikstofpatstelling het zomerreces in. Midden juli nog weigerde CD&V haar handtekening te zetten onder het eerder in maart afgesproken stikstofakkoord. Daarop probeerde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) een aantal beslissingen eigenhandig door te drukken via ministeriële instructies, die ze later opnieuw introk.

Op 20 juli volgde een nieuwe opdoffer: de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde de omgevingsvergunning voor de ethaankraker van Ineos in de Antwerpse haven. Volgens het arrest zijn er onvoldoende garanties dat de stikstofneerslag niet nadelig zou zijn voor het nabijgelegen natuurgebied Brabantse Wal. De bouw van het project was al gestart en de werken moesten worden stilgelegd.

Overheidsgarantie

In een opvallend initiatief dat daarop volgde, dienden N-VA en Open VLD het stikstofdecreet in in het Vlaams Parlement, zonder medewerking van CD&V. Via het parlement kan een decreet sneller goedgekeurd worden en de hoop is op die manier tijdig een juridisch robuustere basis te creëren. De partijen vroegen meteen ook het advies van de Raad van State, dat verwacht wordt in oktober.

De Vlaamse regering besliste daarnaast, na een spoedoverleg met Ineos-topman Jim Ratcliffe, om de overheidsgarantie op de financiering van het project te verhogen. Onder meer oppositiepartij Groen had na de demarche aangedrongen op een vervroegde commissiezitting, waarin de Vlaamse regering tekst en uitleg zou geven over het dossier. Die zitting komt er dus vandaag/donderdag en start om 9 uur. Commissievoorzitter Robrecht Bothuyne (CD&V) riep de commissie eerder samen en de parlementsleden zullen er hun vragen kunnen stellen aan minister Brouns.

Wisselmeerderheid

Oppositiepartij Vooruit, die eerder al had laten weten dat ze steun voor het decreet niet uitsloot, maakte haar aanbod voor een wisselmeerderheid dinsdag nog iets concreter. De socialisten hebben de wetgeving tijdens de vakantie bestudeerd en die voldoet aan de verwachtingen, liet de partij weten, op voorwaarde dat het advies van de Raad van State positief is.

Ook bij Groen is te horen dat ze het advies van de Raad van State afwachten. De partij is het decreet nog aan het bestuderen en zal pas daarna beslissen of ze het al dan niet kan steunen. De groenen willen daarbij ook garanties over stikstofreductie in het decreet en over de transitie naar agro-ecologische landbouw.

Lees ook: