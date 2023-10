Raad van State scherp voor stikstofdecreet: Vlaamse regering houdt crisisberaad

De Raad van State waarschuwt voor ongelijke behandeling in het stikstofdecreet. Dat viel maandag te lezen in het langverwachte advies bij het decreet, dat in juli werd ingediend door N-VA en Open VLD. Ook CD&V waarschuwde eerder al voor een verschillende behandeling, onder meer tussen landbouw en industrie. Omdat hiermee een aantal fundamenten van het stikstofdecreet worden onderuitgehaald, roept minister-president Jan Jambon (N-VA) deze ochtend de Vlaamse regering bijeen voor crisisberaad.

Op 27 juli hebben N-VA en Open VLD een voorstel van stikstofdecreet ingediend in het Vlaams Parlement, zonder coalitiepartner CD&V. Die demarche kwam er na de vernietiging van de omgevingsvergunning voor de ethaankraker van chemiebedrijf Ineos in de Antwerpse haven. Meteen werd ook het advies van de Raad van State over de tekst gevraagd.

‘Geen onderbouwde verantwoording voor beleidskeuzes’

Die merkt nu op dat er een systematische en onderbouwde verantwoording ontbreekt voor de gemaakte beleidskeuzes en de vele verschillen in behandelingen die het voorstel bevat. De Raad verwijst expliciet naar artikel 10 van de Grondwet, dat een gelijke behandeling van alle Belgen waarborgt.

Betere rekenmachine voor impactscore

Meer specifiek merkt de Raad op dat het instrument van de impactscore onvoldoende transparant is. Met die score wordt uitgedrukt wat de stikstofimpact van een bedrijf op de omliggende natuur is. Ze bepaalt welk bedrijf nog een vergunning krijgt en welk niet. De Vlaamse regering moet een betere rekenmachine ontwerpen, zo staat in het advies.

‘Niet verenigbaar met habitatrichtlijn’

Daarnaast is het decreet volgens het advies op verschillende punten niet verenigbaar met de Europese habitatrichtlijn. Die legt vast hoe de lidstaten de stikstofdepositie in de hand kunnen houden.

Drempelwaarden

Tot slot valt de Raad ook over het gebruik van drempelwaarden, die worden gebruikt om te beslissen of er een passende beoordeling nodig is voor het bedrijf of project. Die passende beoordeling is een grondig onderzoek van de specifieke stikstofimpact. Ook de Raad voor Vergunningsbetwistingen had in het verleden al commentaar op het gebruik van drempelwaarden.

Crisisberaad

Sommige christendemocraten, geciteerd door De Tijd, lezen het advies als “op het eerste gezicht redelijk vernietigend”. De N-VA ziet de Raad haar aanpak dan weer op sommige punten steunen. “De Raad van State zegt wat ik al twee jaar zeg, maar hij zegt het honderd keer radicaler”, stelt een hooggeplaatste bron. Andere N-VA’ers zien het advies dan weer als “zeer problematisch”.

De Vlaamse ministerraad zit deze ochtend samen over het dossier, zo is intussen te horen bij verschillende partijen.

