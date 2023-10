Het stikstofdecreet: ‘Een ongeluk dat moest gebeuren’

De Raad van State heeft tal van bezwaren bij het voorstel tot stikstofdecreet dat N-VA en Open Vld voor het zomerreces hebben ingediend. Voor die partijen is zo’n wetgevend kader economisch van levensbelang. Het zou de juridische garantie zijn dat de ethaankraker van INEOS in de Antwerpse haven kan worden gebouwd. Dat project staat op de helling sinds de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning heeft geweigerd.

Maar de Raad van State heeft bedenkingen bij “de begrijpbaarheid en doorzichtigheid van de voorgestelde regeling”. De stikstofdrempels zouden in strijd zijn met de Europese habitatrichtlijn. De Raad stelt ook vragen bij de vergunningsregels die een onderscheid maken tussen landbouw en industrie. Die tegenkanting is een ongeluk dat wel moest gebeuren. De indruk overheerst dat N-VA en Open Vld voor haastwerk kozen en het voorstel van decreet vooral diende om INEOS te sussen. De Vlaamse regering kan het decreet nu bijsturen, erover laten stemmen en ervoor zorgen dat INEOS een vergunning krijgt. In politieke kringen maakt men zich weinig zorgen en is te horen dat het Britse chemiebedrijf zich financieel al zover heeft geëngageerd dat een terugtrekking weinig plausibel is.

Het blijft een gewaagde zet, want in dat geval komt het decreet in het vizier van het Grondwettelijk Hof en dreigt een vergunningsstop. Of hoe de Vlaamse regering de eigen rechtsonzekerheid organiseert. Veel succes om straks in zo’n chaotische toestand voor investeerders naar een oplossing te zoeken, want de Vlaamse regering zit – ondanks de eensgezindheid tijdens de begrotingsgesprekken – al volledig in verkiezingsmodus.

Op het ogenblik dat de bezwaren van de Raad van State publiek werden en door experts al druk becommentarieerd werden, zat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in een tv-studio te bakkeleien met Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. Het was een weinig verheffende vertoning.