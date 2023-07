Rechter vernietigt omgevingsvergunning nieuwe ethaankraker Ineos 

De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de omgevingsvergunning voor de veelbesproken nieuwe ethaankraker ‘Project One’ die chemiereus Ineos wil bouwen in de haven van Antwerpen.

Volgens de Raad heeft de Vlaamse regering ‘niet zorgvuldig beslist waarom de bijkomende stikstofdepositie niet schadelijk is voor de natuur in de Brabantse Wal (een nabijgelegen natuurgebied over de grens met Nederland, red.)’. Daarnaast oordeelt de Raad dat de passende beoordeling, zeg maar het onderzoek naar de mogelijke impact op nabijgelegen natuur, in het aanvraagdossier ‘ontoereikend’ is. De Vlaamse regering krijgt zes maanden de tijd om opnieuw over de vergunningsaanvraag te beslissen.

‘Project One’

Ruim een jaar geleden, meer bepaald op 7 juni 2022, ontving chemiebedrijf Ineos Olefins Belgium (IOB) van de Vlaamse regering een omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe ethaankraker in de haven van Antwerpen. Met het miljardenproject ‘Project One’ wil Ineos ethaan omzetten in ethyleen, een van de basisgrondstoffen voor de plasticproductie.

Maar veertien verenigingen – waaronder natuur- en milieuverenigingen als Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en BOS+ – dienden een vernietigingsberoep in bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Zij wijzen op de mogelijke milieu- en klimaatrisico’s van het project. Ook de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Zeeland dienden elk een afzonderlijk beroep in. Zo is het Ineos-project volgens de provincie Noord-Brabant vergund zonder dat de effecten van de bijkomende stikstofdepositie passend zijn onderzocht.

Het is in de zaak van de provincie Noord-Brabant dat de Raad zich nu inhoudelijk uitspreekt. In zijn uitspraak geeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de Nederlandse provincie gelijk.

De Vlaamse regering heeft volgens de Raad ‘niet zorgvuldig beslist waarom de bijkomende stikstofdepositie niet schadelijk is voor de natuur in de Brabantse Wal.’ In de vergunning wordt geargumenteerd dat de bijkomende depositie van het project lager is dan 1 procent, de drempel voor industriële projecten. Maar die redenering houdt volgens de Raad ‘niet genoeg rekening met de instandhoudingsdoelstellingen van het natuurgebied’.

Daarnaast noemt de Raad de passende beoordeling, zeg maar het onderzoek naar de mogelijke impact op nabijgelegen natuur, ‘niet toereikend’. Zo voldoet de studie die Ineos zelf heeft toegevoegd volgens de Raad ‘niet aan de vereisten die het Hof van Justitie stelt’. ‘Het houdt niet voldoende rekening met de instandhoudingsdoelstellingen van het natuurgebied’, luidt het.

Nu de omgevingsvergunning vernietigd is, heeft Ineos Olefins Belgium niet langer de toelating de werken voor de ethaankraker uit te voeren. De Vlaamse regering krijgt nu zes maanden om opnieuw over de vergunningsaanvraag te beslissen.

Stikstofdecreet

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir laat het arrest analyseren, maar volgens haar toont de uitspraak alvast aan dat er dringend een stikstofdecreet nodig is. ‘De stikstofimpact van Ineos werd beoordeeld op basis van de ministeriële instructie uit 2021, wat meteen aantoont dat een verstrenging van de ministeriële instructie in afwachting van het stikstofdecreet wel degelijk verstandig is. Maar ook die zal niet sluitend zijn. De rechter zegt helder dat het regelgevend stikstofkader en de bijhorende maatregelen juridisch verankerd moeten zijn, vooraleer de beoordeling correct kan gebeuren’, aldus de N-VA-minister. Zij roept coalitiepartner CD&V daarom opnieuw op om haar ontwerpdecreet ‘zo snel mogelijk’ goed te keuren.