‘Overbruggingskrediet Ineos met de banken is nog niet rond’

“De overbruggingskredieten die Ineos nodig heeft van verschillende banken, zijn nog niet rond.” Dat is vrijdag te horen na het overleg van de toppolitici met Jim Ratcliffe, de ceo van het chemiebedrijf. “Eens dat rond is, zal Vlaanderen er alles aan doen om de waarborg zo snel mogelijk beschikbaar te maken.”

Premier Alexander De Croo, Vlaams minister-president Jan Jambon en Antwerps burgemeester Bart De Wever hadden deze week een nieuw gesprek met Ratcliffe. Eerder deze zomer, meer bepaald eind juli, was er al een gelijkaardig gesprek met de Ineos-topman om te overleggen over het dossier. Dat was nadat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning voor de veelbesproken ethaankraker van de chemiereus in Antwerpen had vernietigd.

Volgens Gazet Van Antwerpen heeft Ratcliffe bij het nieuwe overleg gezegd dat de waarborg er in de loop van de komende dagen moet zijn. Anders zou hij de stekker uit het project trekken. Volgens meerdere betrokkenen is Ineos echter nog steeds niet rond met de banken over het overbruggingskrediet. Het bedrijf kreeg van Vlaanderen een waarborg van 500 miljoen euro. Daarvan werd al 75 miljoen geactiveerd. Het resterende bedrag is beschikbaar als waarborg voor het overbruggingskrediet.

Komende week zitten de verschillende betrokken kabinetten ook samen over de passende beoordeling van het project. Die was volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen immers ontoereikend. Er zal deze week worden bekeken hoe de beoordeling kan worden aangepast om wel te voldoen, en of daar een stikstofdecreet voor nodig is.

