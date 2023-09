Premier Alexander De Croo, Vlaams minister-president Jan Jambon en Antwerps burgemeester Bart De Wever hebben een nieuw gesprek gehad met Ineos-ceo Jim Ratcliffe. Dat is aan Belga bevestigd.

Eerder deze zomer, meer bepaald eind juli, was er al een gelijkaardig gesprek met de Ineos-topman om te overleggen over het dossier. Dat was nadat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning voor de veelbesproken ethaankraker van de chemiereus in Antwerpen had vernietigd. Ratcliffe zakte toen af naar het Antwerpse Havenhuis voor een spoedoverleg over hoe het verder moest met het miljardenproject.

Minister-president Jan Jambon liet nadien in een commissie van het Vlaams Parlement verstaan dat er over die spoedvergadering niets op papier is gezet en dat de Ineos-topman vooral garanties wilde dat de overheden hem zouden steunen om het project tot een goed einde te brengen. “Daar waren geen verslagen voor nodig”, zei Jambon daarover.

VRT-journalist Bart Verhulst meldde vandaag/donderdag via een bericht op X, het vroegere Twitter, dat er een tweede gesprek is geweest tussen Jambon, De Croo, De Wever en Ratcliffe. Dat bericht werd aan Belga bevestigd. Over de inhoud van het gesprek zijn voorlopig nog geen details bekend.

