Olieprijs klimt na Amerikaans-Britse aanval op Houthi-doelwitten: ‘Risico op escalatie verhoogd’

De luchtaanvallen van de Verenigde Staten en hun Britse bondgenoten op doelwitten van de Houthi-rebellen veroorzaken onrust op de internationale oliemarkten. Een vat ruwe Brent-olie, de Noordzee-standaard, schiet zo’n 2 dollar hoger en tikt 80 dollar aan.

De bombardementen op Houthi-infrastructuur afgelopen nacht, zijn een reactie op de aanvallen van de rebellen op vrachtschepen, schrijft Belga. De Houthi’s hebben sinds half november minstens 27 aanvallen uitgevoerd op commerciële schepen, volgens het US Central Command (CENTCOM).

Volgens Amerikaanse media waren naast het VK ook Australië, Canada, Nederland en oliestaat Bahrain betrokken bij het offensief. De westerse bondgenoten zouden onder meer logistiek en inlichtingen hebben geleverd.

De Amerikaanse president Joe Biden laat de mogelijkheid van verdere acties open. “Deze gerichte aanvallen zijn een duidelijke boodschap dat de Verenigde Staten en onze partners geen aanvallen op ons personeel zullen tolereren, noch zullen toestaan dat vijandige actoren de vrijheid van navigatie in gevaar brengen op een van ’s werelds belangrijkste commerciële routes”, klinkt het in Bidens verklaring.

Hogere olieprijzen

Het Midden-Oosten tekent voor een derde van de olieproductie wereldwijd. Grondstoffenexperts van verschillende financiële instellingen lieten dan ook al hun licht schijnen over de mogelijke marktreactie.

Zo benadrukt Charu Chanana van Saxo Capital Markets tegenover het persagentschap Bloomberg de potentiële gevolgen van de acties: “Deze luchtaanvallen hebben het risico op escalatie verhoogd, wat op korte termijn de vraag naar olie en veilige havens (zoals goud, nvdr.) kan versterken.” Chanana wijst op de mogelijke volatiliteit op de markt als reactie op de ontwikkelingen.

“Deze luchtaanvallen betekenen een duidelijke escalatie, met een groter potentieel voor verstoringen van de handelsstromen en de scheepvaart, wat onvermijdelijk zal leiden tot hogere olieprijzen”, treedt Warren Patterson van ING Groep zijn collega bij. Patterson benadrukt ook de risico’s van een mogelijke uitbreiding van het conflict naar de Perzische Golf.

Productieknip

Giovanni Staunovo van UBS biedt een meer gematigd inzicht: “De recente stijging van olieprijzen wordt vooral gedreven door de marktperceptie van een escalatie in het conflict. Een blijvende risicopremie is echter afhankelijk van daadwerkelijke verstoringen in de olietoevoer.” Staunovo voorspelt dat door een verdere productieknip door het oliekartel OPEC+, Brent-olie boven 80 dollar per vat zal uitkomen.

De onvoorspelbare geopolitieke situatie doet analisten en beleggers hoe dan ook waakzaam blijven voor verdere ontwikkelingen.

Lees ook: