Fiscale boete dreigt voor 11.000 ouders door fout in aangifte

Voor bijna 11.000 ouders met kinderen in de opvang dreigen hogere belastingen en een fiscale boete. Ze hebben meer kosten ingegeven op hun belastingbrief dan toegelaten, schrijft Het Nieuwsblad maandag. Experts wijzen echter op de verwarrende fiscale fiches.

De kosten voor kinderopvang behoren tot de populairste aftrekposten in de aangifte van de personenbelasting. “Meer dan 510.000 aangiften bevatten deze aftrek”, zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën in de krant. “We registreren momenteel een kleine 11.000 aangiften die intussen in het nadeel van de belastingplichtigen zijn gecorrigeerd, dat is ongeveer 2 procent van de aangiften in kwestie.”

Belastingverhoging van 10 procent

Sinds dit jaar zijn de kosten voor kinderopvang niet meer vooraf ingevuld, maar moeten ouders dat zelf doen. Het maximumbedrag om in aanmerking te komen voor belastingvermindering werd vastgelegd op 14,40 euro per oppasdag. Maar de fiscale fiche die ouders ontvingen, vermeldt enkel het aantal dagen en het bedrag dat de opvangdienst ontving. Nergens staat te lezen dat de fiscus een maximumbedrag hanteert.

Ouders die een fout maken bij de aangifte, riskeren een belastingverhoging van 10 procent of riskeren bij een volgende overtreding gestraft te worden, aldus Het Nieuwsblad.