Voor boomers tot Gen Z’ers: de Honda Dax is terug

Na veertig jaar afwezigheid in Europa is de Honda Dax terug. De motorfiets treedt in de voetsporen van zijn voorganger uit de jaren zeventig, maar is groter geworden en heeft een modern onderstel.

Bij Honda, net als bij veel andere motor- en autofabrikanten, lijkt de stijl van het verleden een toekomst te hebben. Het zijn nostalgische tijden. Honda had met de Grom en de Monkey al enkele mini-motorfietsen uit het verleden nieuw leven ingeblazen. Maar de Dax ontbrak. Nu is hij terug.

Deze Honda werd geboren in 1969. Dat jaar zette Neil Armstrong voet op de maan, en op de aarde waren alle verwachtingen hooggespannen. De babyboomers waren verliefd op vrijheid en geluk. Het was een tijd voor plezier en het waren de Amerikanen die met het concept op de proppen kwamen. Honda USA wilde een opvolger op de markt brengen voor de Honda Monkey Z50M die in 1967 werd gelanceerd: deze mini-motor met zijn komische stijl veroverde meteen de harten, maar de Amerikaanse markt was op zoek naar een iets groter model dat twee passagiers kon vervoeren, terwijl de Monkey een eenvoudige eenzitter was.

Teckel

Na een bezoek aan de Verenigde Staten gingen de Japanse ingenieurs aan de slag en ontwikkelden ze de ST, een tweezitter die iets lager en langer was dan de Monkey, met een T-vormig frame waarin de brandstoftank was opgenomen. Deze langwerpige, laagbenige machine kreeg in Europa meteen de bijnaam Dax, vanwege zijn gelijkenis met de teckel, een ras van Duitse bassethonden dat in het Duits Dachshund wordt genoemd.

De vreemde vederlichte motorfiets (van 65 tot 77 kilo) werd aangedreven door een 50 of 70 cm3 viertakt eencilindermotor. Naast de opvallende styling was een ander opvallend kenmerk de halfautomatische versnellingsbak met centrifugaalkoppeling. Het stuur kan ook worden ingeklapt, waardoor de Dax in de kofferbak van een auto kan worden geschoven.

Maar in 1981 verliet deze sympathieke verschijning ons continent en zette ze haar carrière alleen voort in Japan en de VS. Landgenoot Yamaha trad al snel in de voetsporen van Honda met zijn Chappy, die van 1973 tot 1996 werd geproduceerd. Daarna namen de Chinezen het over en kopieerden ze de Dax zonder pardon. Tegenwoordig vind je op de tweedehandsmarkt veel replica’s van de Chinese fabrikanten Zhenhua en Skyteam voor prijzen die schommelen tussen 1.000 en 2.000 euro. De originele, officiële Dax zit daarentegen in een andere budgetcategorie en is nu zo’n 5.000 euro waard voor een mooi, onvervalst exemplaar.

Retro en modern

De Honda Dax van de 21ste eeuw wil zowel de boomers als een jonger publiek aanspreken. Het nieuwe model houdt het midden tussen twee tijdperken, met een retrostyling en moderne technische kenmerken. Als teken des tijds is de machine aanzienlijk gegroeid: hij is langer (1,76 m), breder (76 cm) en hoger (1,20 m) en weegt nu 107 kilo. De velgen zijn vergroot van 10 naar 12 inch en de banden zijn breder (120 mm voor en 130 mm achter). Het chassis is ook geavanceerder, met een omgekeerde voorvork van 31 mm, net als de remmen (dubbele schijven en zelfs ABS aan de voorkant). De motor (een luchtgekoelde viertakt eencilinder met brandstofinjectie en katalysator) meet nu 125 cc en ontwikkelt 9,4 pk.

De Dax rijdt als een fiets dankzij zijn lichtheid en kleine wielen.

Je stapt gemakkelijk over de zitting, die erg laag (77,5 cm) en voldoende breed is. Een druk op de elektrische starter en de motor komt tot leven met een aangenaam maar niet te opdringerig knetterend geluid. Net als voorheen is de versnellingsbak halfautomatisch, zonder koppelingshendel aan het stuur. Je draait gewoon aan het gas en de machine vertrekt als een scooter. Alleen moet je hier nog wel schakelen. Er zijn vier versnellingen. In tegenstelling tot een gewone motorfiets staat de neutraal bovenaan. Pas op dat je geen fout maakt: een onverwachte terugschakeling kan het achterwiel blokkeren.

Daarnaast rijdt de Dax als een fiets dankzij zijn lichtheid en kleine wielen. Je kunt hem zonder nadenken laten overhellen op rotondes en hij beweegt zich als een paling tussen de auto’s in het stadsverkeer. De acceleratie is vlot en hij haalt gemakkelijk 90 km/u op de weg, of zelfs 100 km/u als je je neus tegen het stuur houdt. Zelfs bij deze snelheid is de stabiliteit behoorlijk, ondanks de kleine wielen. Hoewel het zadel en de vering een beetje stevig zijn, is het comfort bevredigend. Dat gezegd zijn, is dit model niet ontworpen voor lange ritten. En hoewel je een passagier kunt meenemen, is dat niet het sterkste punt van de Dax.

Fiscaal gunstig

Net als met alle 125 cc-motoren mag je er met een autorijbewijs op rijden (onder bepaalde voorwaarden). Hij is ook vrijgesteld van technische keuringen en jaarlijkse belasting. De registratiebelasting is laag (61,50 euro). En net als andere motorfietsen profiteert hij van een gunstig belastingregime: bij professioneel gebruik is het mogelijk om tot 100 procent van de kosten van het voertuig af te trekken.

De prijs is aan de hoge kant voor zo’n naakte tweewieler: 4.549 euro. Maar het model zou na verloop van tijd niet al te veel van zijn waarde mogen verliezen, zoals de andere vintage 125’s van Honda (Monkey, Super Cub C125 en MSX 125 Grom) hebben bewezen. Het recept van het combineren van moderne wegligging met ouderwetse stijl lijkt een winner te zijn.