De beste boeken van 2023: de tips van Trends

Voor onder de kerstboom of op reis tijdens de eindejaarsperiode. Uit onze boekentips van het jaar distilleerden we voor u deze shortlist van niet te missen lectuur.

Eindeloze vlucht. Het leven van Joseph Roth (Keiron Pim)

De Oostenrijks-Joodse schrijver Joseph Roth (1894-1941) is wereldberoemd door zijn roman Radetzkymars over de ondergang van het Habsburgse Rijk in 1918. Roth heeft de neergang van die grootmacht nooit verwerkt en doolde tijdens het interbellum in heel Europa rond. Na de machtsgreep van de nazi’s in 1933 moest hij noodgedwongen vluchten. Keiron Pim beschrijft de tocht van Roth die zich nergens meer thuisvoelde, behalve in chique hotels. Lees meer over dit boek.

Schwalbe. Het vergeten verhaal van het Belgisch voetbal tijdens WO II (Kurt Deswert)

De Nederlandse bondscoach Rinus Michels zei ooit dat voetbal oorlog was. Dat gold zeker ook voor die sport tijdens de tweede wereldbrand. Over de Tweede Wereldoorlog zijn boekenkasten vol geschreven, maar over het voetbal in die periode is weinig bekend. Kurt Deswert vult met Schwalbe een lacune op. Het gaat over de dissidente Vlaamse voetbalbond die collaboreerde en de Belgische voetbalbond probeerde te overvleugelen, over vervolgde Joodse spelers en over de latere bondscoach Guy Thys, die als piepjonge speler aan de bak kon omdat de rest van de ploeg gemobiliseerd was. Lees meer over dit boek.

Vredeskoers. De ronde van de witte duif (Steven Bulté)

Terwijl wielerliefhebbers hier in de jaren zestig en zeventig aan de beeldbuis gekluisterd zaten om naar de Ronde van Frankrijk te kijken, was in Oost-Europa, achter het IJzeren Gordijn, een andere wielerwedstrijd even populair: de Vredeskoers. Steven Bulté brengt het verhaal van die bijna vergeten wedstrijd. De kapstok voor zijn boek is Marcel Maes, in 1967 de enige Belgische eindwinnaar van de Vredeskoers, die startte in Warschau en na 16 ritten via een omweg in de DDR eindigde in Praag. Maes was een amateurwielrenner, want aan de Vredeskoers mochten geen profs deelnemen. Betaald worden voor sportprestaties was ‘westers kapitalisme’. Lees meer over dit boek.

België kan beter (Bart Van Craeynest)

Voka-hoofdeconoom Bart Van Craeynest fileert de Belgische economie en wijst op de vele zwakheden: de werkzaamheidsgraad van 72 procent is de op drie na laagste in Europa, het begrotingstekort van 4,7 procent van het bbp is hoger dan in de Zuid-Europese landen, de vergrijzingsfactuur loopt op termijn op tot 50 miljard euro of meer, de productiviteitsgroei valt stil en het dalende onderwijsniveau weegt op de economische groei. Ons land kan veel beter. Samen met een aantal andere experts reikt hij oplossingen aan. Een boek dat beleidsmakers altijd binnen handbereik moeten hebben. Lees meer over dit boek.

Europese Lente (Christopher Clark)

Iedereen kent de Franse Revolutie van 1789, de Russische Revolutie van 1917 en de liberale revolutie na de val van de Muur in 1989. Die van 1848 is vergeten. Onterecht, vindt historicus Christopher Clark. De opstand overspoelde heel Europa en de gevolgen laten zich tot nu voelen. De opstanden waren sterk liberaal geïnspireerd: de huidige Europese democratie zonder perscensuur, grondwetten en algemeen stemrecht kreeg toen vorm. Ook de eenmaking van landen als Italië en Duitsland vond haar oorsprong in die revolutie. Er volgde er ook een conservatieve terugslag: veel Europese landen bleven een autoritaire monarchie en de revolutie voedde nationalistische tendensen die zouden leiden tot de Eerste Wereldoorlog. Lees meer over dit boek.