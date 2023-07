Boekentip voor uw vakantie: de Amaury’s, de echte bazen van de koers

Flanders Classics, de organisator van de Omloop en van de meeste andere grote Vlaamse wielerwedstrijden, zoals de Ronde van Vlaanderen, is een financieel succes. Daar kan oprichter Wouter Vandenhaute zich aan optrekken, nu hij als voorzitter van de voetbalclub Anderlecht in het oog van een storm zit.

Het is weinig bekend dat Vandenhaute ook in de wielerwereld al eens met zijn hoofd tegen de muur is gelopen. Goed tien jaar geleden, toen hij met zijn project Cycling 2020 en de steun van de durfkapitalist CVC de koers wilde moderniseren en mondialiseren. Er zouden minder wedstrijden in Europa worden gereden, de rondes van Italië en Spanje zouden geen drie maar één week duren, kleine Franse koersen als Parijs-Nice moesten naar een tweede klasse degraderen, maar er zouden ook meer topwedstrijden buiten Europa worden georganiseerd. De ploegen zouden een deel van de miljoenen euro’s aan tv-rechten krijgen.

Vandenhaute klopte met zijn plan aan bij het Franse Amaury Sports Organisation (ASO), de eigenaar van de Ronde van Frankrijk, ’s wereld belangrijkste wielerwedstrijd. Maar hij ving bot bij de eigenaars, de puissant rijke familie Amaury. Die wilde de Tour niet laten opgaan in een soort van Champions League van de koers.

Het verhaal staat uitgebreid beschreven in het boek van Alex Duff, een voormalig sportjournalist bij Bloomberg. Voor eigenaar Marie-Odile Amaury en haar kinderen Aurore en Jean-Etienne is de Tour een kip met gouden eieren. Door de miljoenen euro’s aan tv-rechten en sponsorinkomsten is ASO heel rendabel. Viparrangementen voor toeschouwers deden vanaf de jaren negentig de inkomsten verder stijgen. De familie kan jaarlijks 10 miljoen euro aan dividenden incasseren.

Dankzij goede banden met de overheid slagen de Amaury’s er al decennia in de Ronde van Frankrijk in Franse handen te houden. Het is een deel van het nationale patrimonium. Alle pogingen om de Tour over te nemen zijn mislukt. Via de Tour verkreeg ASO controle over andere wedstrijden, zoals Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en een deel van de Spaanse Vuelta. Duff toont in zijn boek aan dat de Amaury’s de echte bazen van de koers zijn.

Alex Duff, Le Fric. Family, Power and Money: the Business of the Tour de France, Constable, 314 blz., 30 euro