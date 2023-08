Boekentip voor uw vakantie: de Golden Sixties, hoe het dagelijks leven in België veranderde tussen 1958 en 1973

Rond 1969 droeg amper 9 procent van de Belgische automobilisten een gordel. Pas in 1975 werd het verplicht vooraan een gordel te dragen, maar enkel voor voertuigen die na 1968 in het verkeer waren gebracht. In die periode bedroeg de maximale alcoholgrens voor wie achter het stuur plaatsnam 1,5 promille (nu is dat 0,5), maar die grens werd enkel in rekening genomen bij een ongeval en wanneer de chauffeur tekenen van intoxicatie vertoonde, schrijft Korneel De Rynck. Zijn boek is een aaneenschakeling van verhalen over hoe het dagelijks leven in België veranderde tussen 1958 (de wereldtentoonstelling in Brussel) en 1973 (de eerste oliecrisis), en hoe met nieuwe zaken, zoals het oprukkende autogebruik, werd omgegaan. In de jaren zestig overheerste het principe van ‘mijn auto, mijn vrijheid’. De verkeersslachtoffers nam men er bij.

Het is een bewijs dat het in die periode van ongebreidelde groei – gemiddeld bijna 5 procent per jaar – en welvaartstoename niet allemaal rozengeur en maneschijn was. Al overheerst bij de lectuur van het boek toch het optimisme en het vooruitgangsdenken uit die periode. De Rynck legt uit hoe supermarkten het consumptiegedrag begonnen te sturen, met in het begin zaken die nu op de lachspieren werken. Zo had de supermarkt Grand Bazar een car boy in dienst, een werknemer die de winkelkar naar de wagen van de klant bracht. Een andere omwenteling was de televisie die het leven begon te bepalen. De opkomst van die nieuwe vorm van ontspanning leidde tot een kaalslag bij de bioscopen.

De jaren zestig staan ook bekend als die van de seksuele revolutie, maar uit het boek blijkt dat die periode daartoe hoogstens een aanzet gaf. Het gebruik van anticonceptie nam wel toe, maar bleef in de taboesfeer zitten. Ook over homoseksualiteit werd amper gesproken. De coming-out van zanger Will Ferdy in 1970 was een uitzondering.

De sterkte van het boek is dat het rijkelijk geïllustreerd is, en dat is vooral interessant voor de jonge generaties: al wie die de jaren zestig niet heeft meegemaakt en er ook hun ouders nooit over heeft horen vertellen. Wie weet bijvoorbeeld nog dat de daken in die tijd vol stonden met televisieantennes? Of dat een marktplein toen dienstdeed als parkeerterrein?

Korneel De Rynck, De Golden Sixties. Hoe het dagelijks leven in België veranderde tussen 1958 en 1973, 334 blz., 22,99 euro