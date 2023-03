Antwerpse healthtechstart-up ImmuneSpec haalt bij oprichting 1,2 miljoen euro op

De Antwerpse healthtechstart-up ImmuneSpec haalt 1,2 miljoen euro startkapitaal op bij Heran Partners. De technologie van het bedrijf helpt bio- en farmabedrijven vaccins en geneesmiddelen voor immunotherapie te onwikkelen.

Het Belgische investeringsfonds Heran werd opgericht door de managing partner Katleen Vandersmissen, Joris Mortelmans, Herman Verrelst (CEO Biocartis) en de topinvesteerder Annie Vereecken. Met het Heran HealthTech Fund I haalde Heran twee jaar geleden 75,5 miljoen euro op om te investeren in Europese start-ups gespecialiseerd in technologie voor de gezondheidszorg. Voor ImmuneSpec investeerde het al in een tiental Europese healthtechbedrijven.

Het oprichtersdrietal timmerde al twee jaar aan de technologie voor de start-up werd opgericht. Het begon met een project van het innovatiecentrum Vlaio in samenwerking met het farmabedrijf Johnsen & Johnsen, MyNeo, de KULeuven en de VUB. Voor dat project werd de technologie ontwikkeld bij het Centre for Proteomics, een samenwerking tussen de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek VITO en de Universiteit Antwerpen (UA). De start-up werd officieel opgericht op 24 maart, de dag waarop ook deze kapitaalronde werd aangekondigd.

Immuunresponsen

Geert Baggerman, Kurt Boonen en Elise Pepermans zijn alle drie experts in een ander domein van de technologie: proteïne-biochemie, massaspectrometrie en data analyse. “Massaspectronomie is een technologie waarmee stukjes proteïne of eiwit gemeten kunnen worden. Wij halen de stukjes eiwit eerst uit biologische stalen en meten ze dan met massaspectrometrie”, zegt Elise Pepermans, de medeoprichter en CEO van ImmuneSpec.

Ons lichaam is de hele tijd bezig met immuunresponsen, legt Elise Pepermans uit: “Als er bijvoorbeeld een cel geïnfecteerd wordt door een virus, zullen stukjes viraal eiwit worden aangeboden aan het immuunsysteem, dat die cel dan opruimt. Dat is ook zo bij tumoren. Tumorcellen zijn cellen die ontaarden en die presenteren niet-normale eiwitten aan ons immuunsysteem, dat de tumorcellen opruimt. Immuuntherapie stimuleert het eigen immuunsysteem om tumorcellen op te ruimen. Hoe meer informatie wij met onze technologie kunnen identificeren over welke stukjes eiwitten gepresenteerd worden, hoe interessanter dat is voor biotech- en farmabedrijven en CRO’s.” Die laatste zijn contractonderzoekscentra die onderzoeksdiensten aanbieden aan bio- en farmabedrijven.

Zowel professor Boonen als professor Baggerman blijft overigens naast het werk voor de nieuwe start-up verbonden aan de universiteit. Met het startkapitaal wordt het labo uitgebouwd. Er wordt onder meer een massaspectrometer geleaset. Het vijfkoppige team wordt uitgebreid met vier mensen en de start-up investeert in de ontwikkeling van nieuwe technologie om het aanbod uit te breiden. Elise Pepermans denkt daarbij in eerste instantie aan het verbeteren van de identificatie van neo-antigenen uit tumoren die klanten kunnen gebruiken voor toepassingen in de immunotherapie.

Eigen inkomsten

Tijdens de incubatie bij Vito en UA liepen de eerste vragen van klanten al binnen, waardoor het bedrijf van bij de opstart eigen inkomsten genereert. Het zakenmodel is meervoudig. Klanten kunnen contracten afsluiten rond een project of een raamcontract voor een bepaald aantal stalen per jaar. Er zijn al aanbieders op de markt met vergelijkbare technologie, maar Elise Pepermans is optimistisch. “Onze technologie is sneller en beter dan wat er nu al is.”