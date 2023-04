De federale overheidsdienst Economie heeft vorig jaar controles uitgevoerd bij 299 ondernemingen uit de autosector. Bij 84 procent van hen werden er ook effectief inbreuken op de regelgeving vastgesteld, zo meldt de overheidsdienst donderdag.

Het hoge percentage verdient enige nuancering: de controles werden meestal uitgevoerd bij ondernemingen waarvoor er al een vermoeden bestond dat er inbreuken gevonden zouden worden. Het ging om ondernemingen die tweedehandsvoertuigen verkopen aan particulieren en over ondernemingen die werken aan voertuigen uitvoeren, waarbij ze gegevens zoals de kilometerstand moeten doorgeven voor de car-pass, het document dat extra informatie bevat over de occasiewagen.

De meeste inbreuken (152 ondernemingen) gingen over een aantal verplichtingen bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen. Zo werd er geen verkoopovereenkomst opgesteld of was die onvolledig, of werd er geen car-pass overhandigd. Daarnaast bleken 131 ondernemingen niet in orde met de wetgeving voor hun website en sociale media. Een derde groep van overtredingen (bij 126 ondernemingen) ging over het doorgeven van de car-passgegevens aan Car-Pass vzw. Die gegevens werden bijvoorbeeld niet doorgegeven, of niet voor elk voertuig waaraan gewerkt was. Andere overtredingen gingen bijvoorbeeld over de prijsaanduiding.

Car-pass

Alle inbreuken samen leidden tot 379 waarschuwingen en 113 processen-verbaal, zegt de FOD Economie. De overheidsdienst wijst wel op een aantal positieve trends: zo neemt het aandeel inbreuken rond de car-pass al enkele jaren af. Ook worden de prijzen correcter weergegeven.

“Uit de resultaten blijkt dat 42 procent van de gecontroleerde ondernemingen de car-passregels niet correct toepast. Het is dus noodzakelijk dat we niet alleen de consument sensibiliseren maar ook de sector”, reageert staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand (Open VLD). Zo’n car-pass moet worden afgeleverd bij elke verkoop in België van een tweedehandsvoertuig dat in ons land is ingeschreven en dat door een vakman of particulier aan een particulier wordt verkocht.