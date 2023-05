Hoe EPC-labels de woningmarkt verdelen

De groeiende aandacht voor energiezuinigheid heeft tot een nieuwe breuklijn op de vastgoedmarkt geleid.

Dé Belgische woningmarkt bestaat niet, klinkt het vaak bij vastgoedmakelaars. Gelijk hebben ze. Onze woningmarkt is erg versnipperd en divers. Zo loopt een belangrijke breuklijn tussen het noorden en het zuiden van het land. Maar er zijn ook grote provinciale verschillen en variaties tussen steden en landelijk gebied.

De groeiende aandacht voor energiezuinigheid heeft tot een nieuwe segmentering geleid: energieverslindende versus energiezuinige panden. Johan Krijgsman, de CEO van ERA Belgium, merkt in de Trends Vastgoedgids op dat voor de eerste categorie, de totaal te renoveren panden met een E- of F-peil, het vandaag een kopersmarkt is. “Maar bij een instapklare ‘Instagram-woning’ is de verkoper nog altijd de baas”, zegt hij.

Dat laat zich voelen in de prijsniveaus. Het vastgoeddatabureau SmartBlock maakte in opdracht van Trends-Tendances de rekenoefening. Voor bestaande huizen met een goed EPC-label (A tot D) berekende SmartBlock de mediaanprijs op 365.975 euro. Voor panden met een slechte energiescore (D tot F in Vlaanderen, D tot G in Wallonië en Brussel) komt het uit op een mediaanprijs van 267.261 euro. Een verschil dus van bijna 100.000 euro. Maar ook hier zien we grote provinciale verschillen. In Luxemburg loopt het prijsverschil op tot 125.000 euro. In de provincie Namen blijft het beperkt tot 25.000 euro.

Dossier | Vastgoedgids lente 2023

Trends pakt deze week uit met de Vastgoedgids, editie lente 2023. Volg alles in ons dossier.

Bekijk hier de prijzen en evolutie per gemeente van huizen: