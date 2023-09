Duvel Moortgat neemt Franse brouwerij Brasserie Du Mont Blanc over

Duvel Moortgat neemt de Franse brouwerij Brasserie du Mont Blanc over. Het wordt de dertiende brouwerij in het bezit van het familiebedrijf uit Puurs-Sint-Amands, de eerste in Frankrijk.

Duvel Moortgat stuurde het nieuws van de overname maandagochtend de wereld in, zonder financiële details bekend te maken.

De brouwerij Brasserie du Mont Blanc werd – hoewel de naam al bestaat sinds 1821 – in 1999 opgericht door Sylvain Chiron, die nog steeds de eigenaar is. De brouwerij is gelegen in La Motte-Servolex, vlak bij de Mont Blanc. Alle bieren worden er gebrouwen met gletsjerwater. Het werd in 2023 verkozen tot brouwerij van het jaar op de World Beer Awards.

In 2022 werd er 110.000 hectoliter aan speciaalbier gebrouwen, waardonder Mont Blanc La Rousse, La Blanche, La Blonde en La Cristal Bonde en IPA. Sinds kort produceert Brasserie du Mont Blanc ook whisky. Er werken 60 mensen.

Geen onbekenden

Sylvain Chiron en Michel Moortgat, CEO van Duvel Moortgat, zijn geen onbekenden voor elkaar. Het was de nonkel van Michel Moortgat die Sylvain hielp met de opstart meer dan 20 jaar geleden, vermeldt Duvel Moortgat in het persbericht.

Chiron blijft aandeelhouder en zal als oprichter betrokken blijven bij de brouwerij, klinkt het.

Dertiende brouwerij van Duvel Moortgat

Duvel Moortgat is vooral bekend als brouwer van Duvel, maar heeft ook merken als Chouffe, Vedett en Liefmans in portefeuille.

Brasserie du Mont Blanc wordt de dertiende brouwerij in het portfolio van het familiebedrijf uit Puurs-Sint-Amands, en de eerste in Frankrijk. Duvel Moortgat bezit ook Brasserie d’Achouffe in Houffalize, Brouwerij De Koninck in Antwerpen, Brouwerij Liefmans in Oudenaarde, de Brouwerij Bernard in Tsjechië, Brewery Ommegang in New York, Boulevard Brewing Company in Kansas City , Firestone Walker in Californië, Brouwerij ’t IJ in Amsterdam, Birrificio del Ducato in Italië en CHABA Brewing en Tianjin Brewery in China.

Duvel Moortgat is, samen met zijn horecapanden, bijna twee miljard euro waard. Dat bleek recent nog uit de eerste balans van de nv PBM Holding, de vorig jaar opgerichte splitholding van de familie Moortgat.

