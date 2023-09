CumEx-schandaal: Voormalige Fortis-bankier getuigt in Duitse rechtbank

Een ex-bankier van het voormalige Fortis heeft voor een rechtbank in Frankfurt twee uur getuigd over zijn rol in het zogenaamde CumEx-schandaal. Het Duitse gerecht wrijft hem het overhevelen van 51,5 miljoen euro aan. Frank H., een Duitser, verklaarde op de eerste procesdag dat de leidinggevenden van de bank traders onder druk zetten om voort te doen met de omstreden praktijk omdat het grote winsten genereerde.

Bij CumEx-fraude, naar de Latijnse termen voor ‘met’ en ‘zonder’, vroegen meerdere mensen dividendbelasting terug van de fiscus, terwijl die heffing maar één keer werd betaald. Dit gebeurde door aandelen te verkopen rond de datum waarop dividend wordt uitbetaald, waarna zowel de verkoper als koper de belasting over die winstuitkering terugvroegen.

Frank H. getuigde dat hij een “innerlijke verzwakking” voelde in de jaren dat hij meedeed aan de praktijk, wat gevoed werd door het feit dat zowat alle markttraders eraan meededen en zakenadvocatenkantoren adviseerden dat het een legale praktijk was.

Heel wat Europese en Amerikaanse banken hanteerden de praktijk. Toen Duitsland het in 2012 een halt toeriep, had het land al 10 miljard euro misgelopen. “Ongeacht wat Freshfields en Allen & Overy (advocatenkantoren, nvdr.) adviseerden: je kan een sinaasappel niet tweemaal schillen”, klonk het in de rechtbank. En “je krijgt niets gratis in het leven”.

Verdere gevolgen

Een woordvoerder van Allen & Overy zei dat het kantoor nooit aangeraden heeft om CumEx-transacties uit te voeren. Freshfields ging niet in op de vraag naar commentaar. De afdeling van het ter ziele gegane Fortis die destijds betrokken zou zijn, valt nu onder ABN Amro. Die onthield zich van commentaar en verwees naar het jaarverslag. Daarin valt te lezen dat de transacties nog gevolgen kunnen hebben. De bank betaalde 51,5 miljoen euro terug aan de belastingdiensten.

Volgens de 57-jarige Frank H. vond Fortis in 2003 bij toeval de CumEx-praktijk uit door een fout met een transactie. De man werd meer dan een jaar geleden opgepakt in Spanje en zit Sindsdien in een Duitse cel.

