Consumenten zijn opnieuw pessimistischer over de economie

De consumenten zijn in januari iets pessimistischer geworden over de economische toestand. Daardoor is het consumentenvertrouwen verzwakt, na twee verbeteringen op rij.

Dat meldt de Nationale Bank maandag.

Het consumentenvertrouwen was in december voor het eerst sinds februari 2022 niet negatief, met een score van 0. Maar in januari verslechterde de indicator naar -2. In november vorig jaar noteerde de indicator van het consumentenvertrouwen nog op -4 tegenover -5 in september en oktober.

De gezinnen toonden zich vooral minder positief over de algemene economische situatie in België (deelindicator van -9 tot -14) de komende maanden. Wat de werkloosheidsevolutie betreft, was er geen verschil met december (status quo op 14).

“Op persoonlijk vlak waren ze iets terughoudender over hun toekomstige financiële situatie (deelindicator van 1 tot -1) . Ze hebben bovendien hun spaarintenties zeer licht opwaarts bijgesteld (van 20 tot 21) “, aldus de Nationale Bank.

De indicator van het consumentenvertrouwen blijft ondanks de daling wel boven het langetermijngemiddelde, geeft de instelling nog mee.

Lees verder onder de grafiek

Is dat pessimisme terecht?

Sinds de coronacrisis schatten consumenten de economische toestand slechter in dan die in werkelijkheid is, schreeft Etion-hoofdeconoom Geert Janssens vorige week nog in een opinie op Trends.be. Heeft dat te maken met een te negatieve berichtgeving in de media? Of wordt het voor de mensen allemaal wat te veel? ‘Een overdreven negatieve toon in de economische berichtgeving is niet onschuldig,’ betoogt Janssens. Lees hier zijn opinie.