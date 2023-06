Bijna helft nieuwe tandartsen komt uit buitenland

Bijna de helft van de tandartsen die vorig jaar aan de slag gingen in België, waren van buitenlandse oorsprong. Dat meldt Het Belang Van Limburg donderdag. Vierendertig procent haalde een diploma in een ander Europees land.

Het aantal buitenlanders onder de nieuwe tandartsen is fors toegenomen. Vorig jaar vroegen 313 beginnende tandartsen een RIZIV-nummer aan en 56 procent kwam van Belgen. In 2020 ging het om 66 procent. Ook het aandeel Belgische diploma’s zakt: van 78 procent in 2020 naar 66 procent vorig jaar.

Roemeense diploma’s

Opvallend is het hoge aantal diploma’s uit Roemenië, goed voor een kwart van de buitenlandse diploma’s. Vooral Tunesische onderdanen vinden via een Roemeens diploma hun weg naar België, zegt Frank Herrebout, voorzitter van de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen. Dat gebeurt sinds Frankrijk een stagejaar heeft ingevoerd voor buitenlandse tandartsen.

Kamerlid Frieda Gijbels (N-VA) vindt het onbegrijpelijk dat Buitenlandse tandartsen die in Europa studeren, zonder beperking een RIZIV-nummer krijgen, terwijl er in België een quotum bestaat voor de opleiding. “Andere Europese landen hebben extra drempels ingebouwd tegen de buitenlandse instroom”, zegt ze. (Belga)