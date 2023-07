In haar halfjaarcijfers van 2023 pakt de supermarketen Jumbo uit met een omzetgroei van 68 procent in ons land. Dat geeft een vertekend beeld, zeggen twee retailexperts die Trends sprak. Er woeden geruchten over verlies en een nakend vertrek uit België. Waarom blijft het schoentje wringen voor Jumbo in België?

Met zijn 31 Belgische supermarkten is Jumbo erin geslaagd “de Belgische markt te verslaan”. Dat is de stevige boodschap die de keten brengt in haar halfjaarcijfers van 2023. De keten is sinds 2019 actief in ons land en plant dit jaar nog drie filialen te openen. Het doel bedraagt uiteindelijk honderd Belgische supermarkten, al geeft het bedrijf zichzelf daarvoor geen strakke deadline.

Jumbo zegt ook dat zijn marktaandeel in België is toegenomen als gevolg van een omzetgroei met 68 procent, maar het deelt daarbij geen details over dat marktaandeel in ons land. Het roept vragen op bij retailexpert Els Breugelsmans (KU Leuven). “Het is veelzeggend dat Jumbo zo sterk hamert op de omzetgroei en de toenemende belangstelling. Dat kan een manier om te zeggen dat zijn activiteiten minder vlot lopen dan gepland en dat de Belgische activiteiten nog steeds verlieslatend zijn. Ik hoor geruchten over rode cijfers en over een nakend vertrek uit ons land. Eerst sprak Jumbo nog over honderd winkels die in een korte tijd in Vlaanderen zouden openen. Die ambitie werd daarna veel minder concreet gemaakt.”

Belangrijker dan de omzetstijging van Jumbo, is de vraag hoe het zit met de organische groei en het marktaandeel. Dat ziet er minder rooskleuring uit. “Cijfers tonen aan dat de organische groei zo goed als stagneert in België. Dat zal ook blijken uit een uitgebreid retailrapport dat in september verschijnt”, stelt een andere expert, Pierre-Alexandre Billiet van Gondola. “Als je de nieuwe winkels meetelt, kom je natuurlijk altijd uit op een groei. Jumbo heeft in België nauwelijks voordeel kunnen doen als gevolg van de moeilijkheden bij Delhaize. Sommige supermarkten van bijvoorbeeld Carrefour en Colruyt hebben wel klanten kunnen winnen.”

Storm van problemen

De problemen van Jumbo beperken zich niet alleen tot België, maakt de expert duidelijk. “Jumbo zit in een storm, want ook in Nederland kent het bedrijf veel problemen. De voormalige CEO zit in verband met een grote witwaszaak. Bij een familiebedrijf als Jumbo heeft dat grote gevolgen. Verder rommelt het in de kostenstructuur en de overname van de restaurantketen La Place loopt nog niet zoals voorzien. Het water sijpelt langs alle kanten binnen bij Jumbo.”

Onlangs maakte de supermarktketen bekend dat het stopt met de sponsoring van grote sportteams, waaronder de wielerploeg Jumbo Visma. “Dat is een logische keuze”, vindt Billiet. “Op die manier wil Jumbo werken aan de kostenstructuur. Het gaat terug naar de basis en het lokale gegeven van een supermarkt. Sportsponsoring is heel duur, en het werkt alleen wanneer een bedrijf echt groeit. Dat is voor Jumbo duidelijk niet het geval.”

Niet onomkeerbaar

Toch wil Billiet niet stellen dat de situatie in België onomkeerbaar is. “Jumbo is een gevestigde waarde en met de nieuwe CEO, Tom van Veen, aan boord heeft het de ideale persoon die het roer kan omgooien. Hij heeft voor het succes van de supermarktketen in Nederland gezorgd. In relatief weinig tijd is Jumbo daar sterk gegroeid door slimme overnames.”

Jumbo spreekt over een focus op lokale initiatieven. Een voorbeeld is de jaarlijkse inzamelingsactie voor de lokale voedselbanken, waarbij klanten producten kunnen doneren om mensen in de buurt te steunen. Er is ook het jaarlijkse Koningsontbijt, waarbij Jumbo gratis ontbijt verstrekt aan basisschoolleerlingen. Billiet gelooft ook in die aanpak voor de Belgische markt. “Lokale projecten, winkelbeleving en het uitdragen van zijn breed assortiment: daarin zou het Belgische succes voor Jumbo kunnen schuilen. Belgen zijn nog steeds bourgondiërs. Ik heb het altijd opmerkelijk gevonden dat Jumbo in ons land niet sterker naar voren treedt met zijn voedingsassortiment, want dat is van de bovenste plank.”

Ook Els Breugelmans merkt op dat Jumbo al van bij het begin moeite heeft met de positionering van zijn activiteiten in België. “Hoewel Jumbo in Nederland de echte prijsbreker is, zet Albert Heijn in België al op die aanpak in. Albert Heijn is eerder dan Jumbo naar ons land gekomen. Prijzen blijven de prioritaire focus voor consumenten, zeker in deze tijden van inflatie. Het tweede belangrijke punt is de nabijheid van de supermarkten. Dat wordt belangrijker. De supermarkten van Jumbo zijn goed gelegen, dus dat is in ieder geval een goede zaak.”

De halfjaarcijfers van Jumbo · Consumentenomzet in eerste halfjaar groeit naar 5,96 miljard euro (+8,8%) · Omzetgroei in België versnelt met 68 procent en komt uit op 169 miljoen euro · Onlineactiviteiten groeien naar 396 miljoen euro (+8,8%) · Overname zes Jan Linders-winkels definitief na goedkeuring · Halfjaaromzet La Place stijgt met 36 procent naar 69 miljoen euro · Grootschalige sportsponsoring maakt plaats voor meer lokale betrokkenheid

