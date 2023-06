‘Voor Lidl is sportsponsoring rendabeler dan voor Jumbo’

De Nederlandse supermarktketen Jumbo stopt als sponsor van het wielrennen en van de formule 1-kampioen Max Verstappen. Sportmarketingexpert Philiep Caryn begrijpt die keuze. Tegelijk ziet hij de instap van Lidl als hoofdsponsor van een ploeg als een goede zaak voor de wielersport.

Jaarlijks steekt Jumbo meer dan 20 miljoen euro in sportsponsoring. Met succes, want Max Verstappen is een sporticoon en de wielerploeg Jumbo Visma is de sterkste ter wereld. Waarom stop het?

PHILIEP CARYN. “Jumbo staat vooral sterk in Nederland. Het is ook actief in België, maar het heeft hier maar zo’n dertig winkels. Toen de retailer in de wielersport was gestapt, dan dacht ik dat hij wilde uitbreiden naar Frankrijk en Duitsland, maar dat is niet het geval. De sponsor heeft door de sterke prestaties van de wielerploeg en Max Verstappen internationale naambekendheid gekregen, maar wat ben je daarmee als je geen winkels hebt in die landen? Na verloop van tijd stelt men zich de vraag: we steken miljoenen euro’s in sportsponsoring, maar hoeveel nieuwe klanten bereiken we?”

De Duitse supermarktketen Lidl wordt de hoofdsponsor van de wielerploeg Trek-Segafredo. Investeren in het wielrennen blijft dus aantrekkelijk?

CARYN. “Zeker. Lidl is in 34 Europese landen actief en in de Verenigde Staten. Voor een gigant als Lidl is sportsponsoring rendabeler omdat het meer bereik heeft. Het bedrijf heeft een omzet van 100 miljard euro. Het zeker te verantwoorden dat het 25 miljoen euro in een wielerploeg investeert.”

Vanaf vandaag is op Netflix een serie te zien waarin wielerploegen tijdens de Tour de France van 2022 gevolgd werden. Kan die publiciteit het verschil maken?

CARYN. “Dat is extra reclame. En ze bereiken een nieuw publiek. In de wielersport is er nog te weinig ‘activatie’ door de sponsorbedrijven. Ze zeggen te weinig wat het bedrijf doet. Zeker voor niet-sportgerelateerde merken is dat belangrijk. Ze zetten hun naam op het shirt en dat is het, maar ze moeten hun merk meer promoten.”

