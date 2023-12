Belgen sparen het liefst voor kinderen en kiezen minder voor beleggingen

Om hun kinderen een goede start te geven, kiezen de meeste Belgen nog voor een spaarrekening op naam van hun kind. Slechts een op de tien Belgen kiest ervoor te beleggen voor zijn kinderen. Dat blijkt dinsdag uit een bevraging bij 4.500 gezinnen met kinderen tussen nul en twaalf jaar van AG Insurance, Gezinsbond en het Waalse kinderbijslagfonds Camille.

Zo’n 60 procent van de bevraagde ouders spaart momenteel voor hun kinderen, terwijl veertig procent aangeeft dat (nog) niet te kunnen doen. Bijna driekwart van de spaarders kiest voor een spaarrekening op naam van het kind, terwijl 17 procent opteert voor een spaarrekening op naam van de ouders. Verder werkt 22 procent nog met een fysieke spaarpot. Slechts 10 procent van de bevraagde ouders spaart voor hun kinderen via een beleggingsproduct, meestal in combinatie met een klassieke spaarrekening.

Ongeveer 80 procent van de ouders die sparen voor hun kinderen, begint daarmee voordat de kinderen twee jaar worden. Meer dan de helft van die groep start zelfs al binnen de zes maanden na de geboorte.

De maandelijkse spaarbedragen variëren sterk, maar liggen in de meeste gevallen onder de vijftig euro per maand per kind.

Klein bedrag

Bij de groep ouders die niet kan sparen, zegt meer dan de helft dat ze niet te weten wat het beste moment is om ermee te beginnen, maar ook sociaaleconomische factoren spelen een rol. “Uit driemaandelijks onderzoek van de Gezinsbond blijkt dat vier op de tien ouders zich zorgen maken over het gezinsinkomen. Bij alleenstaande ouders is dat zelfs zeven op de tien”, verklaart An Deneffe, expert gezinsinkomen en fiscaliteit bij de Gezinsbond.

“Bovendien leeft bij heel wat ouders de foute perceptie dat je veel geld nodig hebt om te kunnen sparen voor je kroost”, klinkt het. “Nochtans kunnen ook kleine bedragen al een verschil maken, zeker als je vroeg genoeg begint te sparen.”