In een uitgebreid exclusief interview met Trends zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever dat hij niet meer in het federale niveau gelooft. “Je kunt in dit land geen federale regering meer maken die onze welvaart kan redden.”

Bart De Wever neemt, zes maanden voor de verkiezingen, op zijn zachtst gezegd geen blad voor de mond. “Ik heb eigenlijk alle geloof verloren dat we op het federale niveau tot hervormingen kunnen komen die naam waardig,” zegt hij aan Trends.

“De Zweedse coalitie (van 2014 tot 2018 met N-VA, cd&v, Open Vld en MR, nvdr) was geen eclatant succes, maar er zijn wel stappen in de goede richting gedaan. De Vivaldi-coalitie heeft dat in korte tijd naar de bliksem geholpen.”

‘Ik doe er niet meer aan mee’

“Ik geloof niet meer in het federale niveau. Ik zie ook de peilingen. De kans om tot een centrum-rechts, liberaal geïnspireerd economisch beleid te komen, is gewoon nul. Je moet altijd een partner meenemen die in de soep zal spuwen. In de Zweedse regering was dat Kris Peeters voor cd&v. Dat verhaal is niet voor herhaling vatbaar.”

De Wever gelooft niet dat hij nog een partner kan vinden die voldoende zetels heeft om een herstelbeleid weer gestalte te geven. “Zeker als ik zie hoezeer de PS door de PTB wordt opgejaagd. Ik wil heel duidelijk aan uw lezer en aan de kiezer zeggen: ik doe daar niet meer aan mee. Je kunt in dit land geen federale regering meer maken die onze welvaart kan redden.”

