Dit jaar verloren al zes kwekers hun erkenning en daar komen er nu nog twee bij: kleinveehandel Goossens uit Schriek en ‘Cowboy and Angels’ uit Antwerpen. Dat laat Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts zondag weten. Controles brachten ernstige problemen aan het licht in de kwekerijen.

In kleinveehandel Goossens beschikten dieren niet altijd over propere hokken of zuiver drinkwater. Zieke dieren zaten samen met andere dieren en kadavers werden niet tijdig verwijderd. Ook bij ‘Cowboy and Angels’ was de hygiëne ondermaats en hadden niet alle dieren voldoende proper drinkwater. In sommige verblijven konden de dieren zich kwetsen aan gevaarlijke obstakels of materialen. Pups werden bovendien al op te jonge leeftijd weggenomen bij hun moeder.

De kwekerijen krijgen nog tijd om een nieuwe thuis te vinden voor hun dieren, maar moeten daarna onherroepelijk de activiteiten staken. De eigenaars van alle betrokken kwekerijen mogen in de komende twee jaar ook geen nieuwe erkenningsvraag meer indienen.

“Laat dit opnieuw een waarschuwing zijn voor alle andere kwekers die er de kantjes vanaf willen lopen. We gaan het niet door de vingers zien”, zegt minister Weyts. “Je kan het in het Vlaanderen van vandaag niet meer maken om dieren te verwaarlozen of te mishandelen, al zeker niet voor commercieel gewin.”

