Agoria, de koepelorganisatie van technologiebedrijven, roept de federale regering op om niet te raken aan de fiscale stimuli voor onderzoek en ontwikkeling. “Dat zou zeer hard aankomen in wat de motor en de kern van onze economie is”, waarschuwt de nieuwe voorzitter, Lode Peeters, in Trends Talk.

Eind volgende week gaat de regering in conclaaf om een akkoord te bereiken over de fiscale hervorming van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v). De technologiebedrijven vrezen dat de regering de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) zal terugschroeven.

Ecosysteem rond O&O

“Dat zal heel hard aankomen”, zegt Lode Peeters over een mogelijke besparing op de subsidies voor onderzoek en ontwikkeling. “Dat zal onze competitiviteit onder druk zetten. Rond onderzoek en ontwikkeling hangt een ecosysteem van bedrijven die samenwerken en experimenteren. Dat zorgt ervoor dat we een internationale voorsprong hebben en dat buitenlandse bedrijven hier investeren.”

Momenteel blijven voorstellen de ronde doen die de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling afremmen in plaats van te stimuleren, zegt Agoria. Terwijl de maatregel ruimschoots zijn nut heeft bewezen.

Lode Peeters: “Mocht de regering dat morgen afschaffen of erop beknibbelen, moet ze weten dat ooit enkele slimme ministers er heel bewust voor hebben gekozen om in te zetten op onderzoek en ontwikkeling. En dat dat België de voorbije decennia op de kaart heeft gezet.”

‘Raak hier niet aan’

“Dat terugdraaien zal heel pijnlijke gevolgen hebben, waarvan we het nadelige effect over vijf, tien en vijftien jaar zullen moeten ondergaan. Dit is echt een oproep van Agoria en haar meer dan 2.000 leden: raak hier niet aan.”

