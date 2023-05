De Belgische techsector ziet zijn concurrentiepositie verzwakken. De nieuwe voorzitter van de technologiefederatie Agoria, de IT-ondernemer Lode Peeters, ijvert in het eerste interview na zijn aantreden voor een beleid dat eindelijk de krapte op de arbeidsmarkt aanpakt en de begrotingsproblemen niet langer afwentelt op de werknemers en de werkgevers.

Er is een stoelendansje geweest bij de werkgeversfederaties. René Branders werd in maart de voorzitter van het VBO en stopte daardoor als statutair voorzitter van Agoria. Lode Peeters vervangt hem bij de technologiefederatie, die 2.050 leden telt, van autoproductie- en maakbedrijven tot telecom- en technologiebedrijven. Peeters komt uit de IT-wereld en combineert het voorzitterschap met zijn dagtaak als co-CEO van Sopra Steria België (zie kader onderaan: CEO van een ambitieuze ICT-dienstverlener).

De dagelijkse leiding van Agoria is in handen van Bart Steukers, maar Peeters wil in tandem met de CEO ook zijn rol als voorzitter spelen. “Ik zie het als een manier om iets terug te doen voor de technologische industrie, die ook zeer belangrijk is voor de Belgische economie. Ik wil Agoria doen groeien en het netwerk van tech- en maakbedrijven versterken. Daarom zullen we ook blijven ijveren voor een beter overheidsbeleid. De inzet van de volgende verkiezingen moet een beleid zijn dat deze keer wel inzet op de lange termijn”, zegt Peeters.

“We hebben veel regeringen, maar bij allemaal reikt hun visie maar tot de volgende verkiezingen. Kijk hoeveel bloed, zweet en tranen het kost om enkele kerncentrales langer op te houden voor de broodnodige energievoorziening van onze economie. Buurlanden als Nederland en Frankrijk pakken dat veel beter aan.

“We moeten meer keuzes durven te maken, mijlpalen in de toekomst zetten die het toekomstige beleid kunnen dragen. Agoria werkt daarvoor aan een beleidsnota met adviezen.”

Dé prioriteit voor Agoria blijft de krapte op de arbeidsmarkt.

LODE PEETERS. “De druk is misschien wat van de ketel door de tragere economische groei, maar de krapte op de arbeidsmarkt zal zeer problematisch blijven. Ik ken een bedrijf dat 400 nieuwe medewerkers zoekt, om direct te beginnen! Door de vergrijzing zullen de personeelstekorten nog stijgen. In de IT-dienstverlening was outsourcing naar India lang een hulpmiddel, maar door de snelle groei van de economie daar heeft dat land zijn eigen IT-experts nodig. Ook dat zal de krapte doen toenemen.

“We moeten dus onze eigen arbeidsmarkt beter ontginnen en nog meer werk maken van het mobiliseren van verborgen talenten. Idealiter heb je de juiste kennis en vooropleiding, maar via praktijkervaring en opleiding op de werkvloer kun je ook mensen met de juiste vaardigheden laten doorgroeien. Daarvoor moet je het klassieke cv loslaten. Multinationals zijn heel sterk in jobrotatie, in de talenten van mensen op een andere manier te laten renderen of in te zetten. We zouden die hr-expertise ook meer in kmo’s moeten verankeren. Dat is mogelijk, bij Tobania hebben we zo’n talentmatchingsysteem opgezet. Onlangs is een medewerker bij ons vertrokken voor een managementfunctie bij een buitenlands technologiebedrijf. Hij is criminoloog van opleiding, maar heeft ook sterke sociale vaardigheden. Hij heeft bij ons een IT- en sales-opleiding gehad, in vier jaar meerdere functies uitgeoefend en heel goede resultaten geboekt. Zo zijn er nog veel verborgen talenten, mensen met goede vaardigheden die ook in onze sectoren zouden kunnen werken.”

CEO van een ambitieuze ICT-dienstverlener Lode Peeters combineert het voorzitterschap van Agoria met zijn dagtaak als CEO van de ICT-dienstverleners Sopra Steria België en Tobania. In maart kwam Tobania in handen van Sopra Steria. Die Franse sectorgenoot bestaat al meer dan vijftig jaar en is bezig met een internationale expansie. Tobania was, sinds zijn oprichting door Peeters zeventien jaar geleden, uitgegroeid tot een middelgrote ICT-dienstverlener in België. Peeters blijft aan boord en begeleidt de operationele samensmelting van de Belgische activiteiten van Sopra Steria en Tobania. Het heeft nu een omzet van 220 miljoen euro en ongeveer 2.000 medewerkers, maar er kondigt zich een nieuwe sprong aan. Sopra Steria deed ook een bod op Ordina. “Het bod is lopende. Met de nieuwe overname zouden we een groep van 3.500 consultants en een van de grootste spelers in de Belgische markt worden, en ook in Nederland versterken we onze aanwezigheid.”

Is de talentschaarste wel op te lossen op de korte termijn?

PEETERS. “We moeten die schaarste ook opvangen met nog meer digitalisering en automatisering. Dat is de tweede prioriteit voor het beleid. Onze economie is al fors gedigitaliseerd, maar het werk is absoluut nog niet af. Onze machines worden nu slim aangestuurd, maar straks moeten ze zelf slim zijn. Een bijkomende uitdaging is dat Amerika weer vooroploopt. De bedrijven zetten daar veel meer in op artificiële intelligentie, en worden daardoor sneller competitiever. Ze trekken ook veel meer investeringen aan in nieuwe fabrieken voor computerchips en andere halfgeleiders. Dat versterkt nog meer hun voorsprong in artificiële intelligentie, omdat die voor een groot stuk steunt op krachtigere computers.”

Een andere prioriteit is de begroting.

PEETERS. “Tijdens de coronacrisis en de energiecrisis pakte de Europese Commissie België niet echt aan voor de slechte toestand van onze overheidsfinanciën. Maar het tij is gekeerd. België zal meer in de pas moeten lopen. Onze grootste bezorgdheid over de begroting is dat het nu vooral gaat over de fiscale hervorming (van federaal minister Vincent Van Peteghem, nvdr) en te weinig over hoe we het overheidsapparaat efficiënter kunnen inrichten.”

De afschaffing van de voordelige regeling van de auteursrechten, oorspronkelijk bedoeld voor die hervorming, kreeg fel protest in de IT-sector.

PEETERS. “Met de afschaffing is er geen onzekerheid meer. Dat is het enige positieve aan de zaak. Maar we hebben niks in de plaats gekregen voor de auteursrechten. Dat, samen met de verplichte indexering van de lonen, heeft de bedrijven met een serieuze handicap opgezadeld. Om mee te kunnen met concurrenten in andere landen en om talent aan te trekken, hebben we een competitief loonpakket nodig. Daarom zijn we nu ook zeer actief bezig met de hervorming van minister Van Peteghem. We moeten daar tot een evenwichtige hervorming komen, die de lasten niet volledig afwentelt op de werknemers en de werkgevers.”

