‘Zo rijm je klimaat en economie’

Klimaatneutraliteit tegen 2050 is haalbaar én betaalbaar, zonder het mes te zetten in de industriële activiteit in België. Tolvrij is de weg naar net zero niet, maar de juiste aanpak kan de jaarlijkse extra kostprijs beperken tot 6 miljard euro tegen 2040 en 12 miljard euro tegen 2050. De juiste aanpak betekent dat we onze economie als gek elektrificeren en dat we zo snel mogelijk en zo veel mogelijk toegang ontwikkelen tot koolstofvrije elektriciteit. Dat is, leert baanbrekend studiewerk van Energyville, de goedkoopste en meest efficiënte route naar klimaatneutraliteit. Hoe minder schone elektriciteit voorhanden is, hoe meer nog geïnvesteerd moet worden in fossiele brandstoffen, wat nodeloos duur en klimaatonvriendelijk is. Een strategie van elektrificatie betekent dat we op elk geschikt dak een zonnepaneel leggen en op elke geschikte plek een windmolen plaatsen. Dat betekent dat we onze toegang tot offshorewindenergie verder uitbreiden, van de 8 gigawatt die nu gepland is tot 16 gigawatt of mogelijk nog meer. Dat impliceert grote investeringen in hoogspanningsnetwerken op zee en op land.

Wie de klimaatverandering wil rijmen met onze economische belangen, regelt de bouw van missing links, zoals Ventilus, zo snel mogelijk. Investeer ook in kernenergie van de vierde generatie. Vanaf 2045 kan die stuurbare kernenergie het sluitstuk worden van de elektrificatiestrategie als dé ideale back-up om de productieschommelingen van hernieuwbare energie op te vangen.

En tot slot, investeer in onderzoek naar baanbrekende technologie zoals koolstofopvang en batterijopslag, zodat de moeilijke sprong van near zero naar net zero betaalbaar blijft.