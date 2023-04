Dripl trekt naar Nederland met duurzame frisdrankautomaten

Trends selecteert grensverleggende thema’s. Dripl verdient het label omdat het drankenautomaten duurzamer maakt. Dripl wil dit jaar met zijn drankenautomaten 3 miljoen wegwerpverpakkingen uitsparen. “We willen dat mensen kiezen voor Dripl omdat het de betere oplossing is, die tegelijkertijd ook nog eens veel duurzamer blijkt te zijn.”

Het begon met een aha-erlebnis aan de drankautomaat, in de tijd dat Colin Deblonde en Lucas Moreau productontwikkeling studeerden aan de Universiteit Antwerpen. “Het is toch belachelijk dat je hier een drinkfles kunt vullen met water, maar als je iets lekkers en fris wilt drinken, is er blijkbaar een wegwerpverpakking voor nodig”, stelde Colin Deblonde vast. “In België consumeren we 1,415 miljard liter frisdrank per jaar. Dat is elk jaar 691 kiloton CO2-equivalenten, gelijk aan de uitstoot van 80.000 Belgische huishoudens.” Het idee om plastic verpakkingen te bannen en die te vervangen door een duurzame drankenautomaat was geboren. In 2020, nog op de universiteitsbanken, richtte het duo Dripl op.

Het doel van Dripl is niet zo veel mogelijk toestellen verkopen, maar zo veel mogelijk impact hebben met wat het doet.

Nauwelijks drie jaar later is Colin Deblonde in Brussel neergestreken. Het gezellige kantoor vlak bij het Noordstation, waar de zelfontwikkelde drankautomaat meteen alle aandacht opeist, lijkt nu al te klein voor de zowat twintig medewerkers van de start-up. Eén van hen is Puck Schaaphok. Zij zette haar schouders onder de expansie van de Nederlandse verpakkingsvrije onlinesupermarkt Pieter Pot naar België. Het bedrijf kwam in zwaar weer terecht en nu doet Schaaphok bij Dripl het omgekeerde: de expansie van een Belgisch impactbedrijf naar Nederland.

Gebruiksvriendelijk

Je houdt je beker onder de tap in het toestel en kiest een drankje met als smaak onder meer gember-limoen, veenbes en citroen. Het toestel filtert daarop kraantjeswater, voegt bruis toe als je dat wilt, en mengt het water met de smaak van je keuze. Op zich is het idee achter het toestel niet zo nieuw, zegt Deblonde. Hij verwijst naar de sodafountains in hamburgerketens of IKEA. “Ook daar kun je een frisdrank tappen, zonder dat er een verpakking of een watertransport aan te pas komt”, aldus Colin Deblonde, nu de CEO van Dripl. “Het verschil is dat wij er een gezondheidspropositie aan toevoegen. We wilden geen cola zero vol chemische toevoegingen die je liever niet in je lichaam hebt. Daarbovenop focussen wij op de gebruikerservaring. We willen dat dit systeem mainstream wordt, want nu blijft het beperkt tot de niche van fastfood.”

De innovatie van Dripl schuilt in het doorontwikkelen van dat mengsysteem, zodat je er ook gezonde frisdranken mee kunt maken. “Er doken veel technische problemen op, vooral voor de houdbaarheid”, zegt Colin Deblonde. “Een ander probleem is dat je drankje bij het tappen grotendeels uit schuim bestaat, wat natuurlijk geen fijne gebruikservaring is. Onze technologie lost die problemen op.”

Dripl plaatste ondertussen meer dan 200 toestellen bij zo’n 150 bedrijven in België, zowel bij multinationals als kmo’s. Voorlopig zijn de meeste klanten consultancy-, technologie- en productiebedrijven. Dripl speelt niet noodzakelijk altijd duurzaamheid uit om klanten te overtuigen. Het toestel is ook gebruiksvriendelijk en betaalbaar. “We willen dat mensen kiezen voor Dripl omdat het de betere oplossing is, die tegelijkertijd ook nog eens veel duurzamer blijkt te zijn.”

Kort en lokaal

Het impactbedrijf houdt zijn productieketen zo kort en lokaal mogelijk. De toestellen worden in Rotterdam geassembleerd met onderdelen die van niet verder dan Italië en Denemarken komen. De smaken worden geproduceerd in de buurt van Namen. De ingrediënten komen wel van verder – de gember uit Marokko bijvoorbeeld. “We focussen eerst op de zaken die de grootste impact hebben. Slechts 2 procent van de uitstoot van een drankje komt van het transport van de ingrediënten”, zegt de ondernemer. “De productie en de verpakking hebben de grootste impact.”

Dripl is een typisch voorbeeld van impactbedrijf. Het doel van de start-up is niet zo veel mogelijk toestellen verkopen, maar zo veel mogelijk impact hebben met wat het doet. Deblonde: “Wij willen wegwerpverpakkingen zoals plastic flesjes en blikjes bannen en het watertransport verminderen. Wij meten vooral het aantal verpakkingen dat we kunnen vermijden. In 2022 vermeden we 1 miljoen verpakkingen, dit jaar willen we 3 miljoen halen, waarvan 1 miljoen in Nederland.” Voorlopig wordt de expansie vanuit Brussel georganiseerd, maar de start-up maakt plannen om een kantoor te openen bij onze noorderburen.

Recurrente inkomsten

De Brusselse start-up, die zich liet begeleiden door de accelerator Start it @KBC, berekende dat één duurzame drankautomaat 7.000 verpakkingen van 50 centiliter uitspaart per jaar. Uiteraard moet je rekening houden met de uitstoot die gepaard gaat met het maken van de automaten. “We weten dat een toestel pas een positieve impact begint te hebben nadat er 2.000 à 3.000 verpakkingen zijn uitgespaard”, zegt Deblonde.

Het verdienmodel zit zo in elkaar dat Dripl recurrente inkomsten oplevert door de smaken te leveren. “We verhuren de toestellen aan de eindklant”, zegt Deblonde. “In ons businessmodel focussen we op de smaken, omdat we onze impact en onze economische groei zo veel mogelijk op één lijn willen brengen. We verdienen pas geld als er een drankje wordt gemaakt en een verpakking wordt vermeden. Impact en economische groei gaan bij ons hand in hand.”

Europa en verder

Omdat Dripl vrij snel inkomsten zag binnenkomen, zit het volgens Deblonde nu al dicht bij winstgevendheid. “We deden onze eerste investeringsronde in 2021. We haalden toen 1,1 miljoen euro op aan durfkapitaal, subsidies van Vlaio en een banklening.” De businessangels die aan boord kwamen, zijn bekende namen uit de voedings- en impactwereld. “Toen we begonnen, heb ik echt alles uit LinkedIn gehaald”, lacht Deblonde. “Zo kwam ik in contact met Jonas Malisse van Too Good To Go en Stéphane Ronse van Foodbag. Zij stapten later als businessangel in het kapitaal. Nu zijn ze ook adviseurs, we spreken hen bijna elke dag.”

Too Good To Go, een app die voedselverspilling tegengaat, is een rolmodel voor Dripl. Het in 2015 opgerichte Deense bedrijf telt nu meer dan 1.000 werknemers en meet zijn impact af aan het aantal maaltijden dat niet hoefden te worden weggegooid. In augustus vorig jaar waren dat er naar eigen zeggen 155 miljoen. “Ook onze ambities zijn groot”, zegt Colin Deblonde. “We dromen van Europa en verder.”

76 procent van de bedrijven die een drankautomaat van Dripl plaatsen, doet zijn oude toestel onmiddellijk weg.