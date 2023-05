Je zou het de ‘Deliveroo van de stroom’ kunnen noemen. We hebben het over het Antwerpse Uze, een jong bedrijf dat elektrische auto’s aan huis kan komen laden, met mobiele laadpalen. In Antwerpen zullen particulieren er beroep op kunnen doen vanaf het najaar. Het autodeelbedrijf GreenMobility doet dat daar nu al voor zijn volledig elektrische vloot deelwagens. En er is ook aardig wat interesse vanuit het buitenland. In die mate dat de start-up aan een kapitaalronde werkt van 6 miljoen euro.