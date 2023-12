In tegenstelling tot een aantal krantenuitgevers is magazine-uitgever Roularta best tevreden met de nieuwe regeling voor de distributie van kranten en tijdschriften. Die heeft de federale regering gisteravond bekendgemaakt, zoals u bij ons al kon zien. In de nieuwe regeling moeten de uitgevers van kranten en magazines zelf op zoek naar een nieuwe distributeur, in ruil voor fiscale steun. De komende zes maanden blijft Bpost wel de persbedeling verzorgen.