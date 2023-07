In Sint-Truiden is voor het eerst in ons land een grote passagiersdrone de lucht in gegaan, zij het zonder passagiers. Tegelijk was het ook een Europese primeur want de passagiersdrone had een medische lading aan boord, namelijk zakjes bloed. De vlucht werd uitgevoerd door de Antwerpse drone-operator Helicus. Die is er rotsvast van overtuigd dat dit dé toekomst wordt van medische cargo.