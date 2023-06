Voor het eerst heeft in Vlaanderen een elektrische tractor volledig autonoom een veld bewerkt. De Djust-E stuurt dus niet alleen zelf, maar bedient ook de werktuigen. Onderzoeksinstituut ILVO heeft het prototype gebouwd op basis van een New Holland tractor. De veldproeven zijn goed verlopen, nu is de technologie rijp voor massaproductie, concludeert ILVO.