Boeing gaat na opening van de beurs ruim 2 procent in het rood. Het aandeel krijgt opnieuw een dreun nadat de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen United Airlines en Alaska Airlines bij inspecties loszittende of slecht bevestigde onderdelen hebben aangetroffen in Boeing 737 Max 9-toestellen. Vorige week kwam zelfs in volle vlucht een zijpaneel los bij een vliegtuig van dat type van Alaska Airlines.