Vanaf 1 januari neemt ons land het EU-voorzitterschap over van Spanje. En vanmorgen vond in Brussel het eerste officiële bezoek plaats in het licht van dat voorzitterschap. Met name van de voorzitter en andere vertegenwoordigers van het Europees Parlement. Hoog op de agenda van het Belgische voorzitterschap: hoe we onze industrie in Europa kunnen houden, zo onderstreepte premier De Croo nog eens.