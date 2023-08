Wetenschappers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie en het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek hebben bacteriën gevonden én gebruikt om soja beter te laten groeien in België. Door onze korte zomers is dat niet gemakkelijk. Soja wordt nu vooral in de VS, Zuid-Amerika en Azië geteeld. Maar de consumptie ervan wordt ook bij ons steeds populairder. Dus komt het erop aan hier een duurzame én rendabele sojateelt te ontwikkelen.