2 op de 3 Belgen is financieel ongezond of kwetsbaar. Tot die zorgwekkende bevinding komen consultancybedrijf Deloitte, Universiteit Gent en bankverzekeraar Argenta na een onderzoek bij 4.000 Belgen. Amper 12% van de Belgische huishoudens geeft aan financieel echt gezond te zijn. Extra lessen financiële opvoeding aan het eind van het middelbaar kunnen helpen, maar ook in latere levensfases moet er betere begeleiding zijn, is de conclusie.