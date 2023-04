In de eerste drie maanden van 2023 is onze vastgoedmarkt afgekoeld. Vooral in Vlaanderen, met 9,2 procent minder transacties in vergelijking met het eerste kwartaal van 2022. Toch was het nog steeds drukker dan voor corona. Dat blijkt uit de Vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat. Maar: “De uitzonderlijke drukte tijdens de coronajaren ligt achter ons.”

In het eerste kwartaal van 2023 waren er 7,1 procent minder vastgoedtransacties in ons land in vergelijking met dezelfde periode in 2022. Vooral in januari en februari 2023 was het minder druk op de Belgische vastgoedmarkt: -10,5 procent en -10,4 procent in vergelijking met 2022. In maart was de daling beperkt: slechts -1 procent. In Wallonië daalde de vastgoedactiviteit in de eerste drie maanden van 2023 met 3,5 procent, in Brussel met 5 procent, maar in Vlaanderen was de daling groter: -9,2 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van 2022.

Hoewel er de afgelopen maanden sprake was van een daling, toont de Vastgoedbarometer een ander resultaat voor de voorbije maand. “In maart was er in Vlaanderen een heropleving”, zegt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van de gespecialiseerde website Notaris.be. “Er waren ongeveer evenveel transacties als in maart 2022 (+0,1%). Of dat een tijdelijke opflakkering is of niet, zal in de komende maanden moeten blijken.”

Drukker dan voor corona

In alle Vlaamse provincies is het aantal vastgoedtransacties gedaald vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. De markt koelde vooral af in West-Vlaanderen (-12,3%), Antwerpen (-11,2%) en Oost-Vlaanderen (-10,5%). In Vlaams-Brabant zien we een daling van 6,5 procent, in Limburg is het verschil met een jaar eerder het kleinst (-2%).

Verdeling van het vastgoedvolume per provincie. Beeld: Notaris.be

Het is al wel duidelijk dat de vastgoedactiviteit aan de start van 2023 op een hoger niveau zit dan voor corona. “Als we de cijfers vergelijken met die van het eerste kwartaal van 2019, waren er in Vlaanderen nu 5,5 procent meer transacties. Op nationaal niveau ging het zelfs om een stijging met 7,3 procent. De uitzonderlijke drukte tijdens de coronajaren ligt wel achter ons, want de markt is nu beter in evenwicht. Kopers hebben wat meer onderhandelingsruimte en hoeven niet meer halsoverkop te beslissen om al dan niet te kopen.”

Gemiddelde woningprijs

In het eerste kwartaal van dit jaar kostte een woning in ons land gemiddeld 1,1 procent meer, maar rekening houdend met de inflatie daalde de reële prijs met 1,1 procent. Maar dat geldt niet voor Vlaanderen, waar de reële prijs met 0,8 procent is toegenomen. In Vlaanderen betaalden kopers in de eerste drie maanden van het jaar gemiddeld 358.271 euro voor een huis. Een huis in Wallonië kost gemiddeld 235.036 euro en in Brussel betaalt u het meest: 578.753 euro.

Zonder rekening te houden met de inflatie, steeg de prijs van een huis in alle Vlaamse provincies: van +2,5 procent in Antwerpen, met een gemiddelde prijs van 386.532 euro, tot +4,7 procent in West-Vlaanderen, met een gemiddelde prijs van 329.479 euro. Enkel in Oost-Vlaanderen bleef de gemiddelde prijs zo goed als stabiel: -0,1 procent, met een gemiddelde prijs van 334.131 euro.

Leeftijd van kopers. Beeld: Notaris.be

In de eerste drie maanden van 2023 was het aandeel van kopers van dertig jaar of jonger in België wat kleiner in vergelijking met 2022. Hun aandeel bedroeg nu 27,6 procent, in 2022 ging het om 30,1 procent. In het eerste kwartaal van 2023 was een koper gemiddeld veertig jaar oud.

