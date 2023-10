Na Belfius verhogen nu ook BNP Paribas Fortis en KBC spaarrentes, maar waar vindt u de hoogste rente?

De grootste twee banken van ons land trekken de rente op spaarboekjes op, vanaf 1 december. De staatsbank Belfius verhoogt de spaarrente vanaf 1 november. Zijn er nog spaarrekeningen bij andere banken die meer opbrengen? Jazeker.

Twee persberichten van twee grootbanken die met een renteverhoging komen. Na de klachten over vermeende prijsafspraken onder de banken is die timing nogal ongelukkig. Ook zonder prijsafspraken is het duidelijk dat de banken naar elkaar kijken om concurrentieel te zijn en te blijven met de rentevoeten van hun rechtstreekse concurrenten. Vorige week nog toonden cijfers van de bankenkoepel Febelfin aan dat er nooit meer Belgen van spaarrekening switchten dan in augustus en nooit eerder zo’n groot bedrag (bijna 18 miljard) van de Belgische spaarrekening werd afgehaald. Die daling werd aan de populaire uitgifte van de eenjarige staatsbon geweten.

Vanaf 1 december gaat de basisrente op de KBC Start2Save-rekeningen van 0,4 naar 0,75 procent. De getrouwheidspremie stijgt van 1,1 naar 1,8 procent. Dat is het extraatje dat spaarders krijgen voor hun klantentrouw als ze hun spaargeld minstens een jaar bij de bank laten staan. Voor de andere spaarrekeningen laat KBC de basisrente en de getrouwheidspremie ongewijzigd op 0,45 procent.

KBC wil duidelijk inzetten op zijn spaarplannen, want met Start2Save en Start2Save4 kunnen klanten maar mondjesmaat maandelijks een klein, vast bedrag opzijzetten voor zichzelf (Start2Save) of voor iemand anders, zoals een kind of een kleinkind (Start2Save4). Er is geen spaarplan dat meer biedt dan Start2Save, maar de Groeirekening van Argenta biedt wel evenveel en er zijn ook nog gewone spaarrekeningen op de markt die meer rendement bieden (lees verder onder de grafiek).

BNP Paribas Fortis trekt eveneens op 1 december de vergoeding op een aantal spaarrekeningen op. De grootbank biedt op de gewone spaarboekjes voortaan 0,5 procent basisrente en 0,25 procent getrouwheidspremie. Op zijn getrouwheidsspaarrekening Spaarrekening Plus geeft BNP Paribas Fortis 0,5 procent plus 1,25 procent premie. Bij die rekening ligt de nadruk op de getrouwheidspremie. Er zijn beter renderende getrouwheidsspaarrekeningen op de markt (lees verder onder grafiek).

Spaarders, die voor dit type van spaarrekeningen kiezen, moeten zich er wel van bewust zijn dat een hogere getrouwheidspremie pas begint op te bouwen zodra een lopende getrouwheidsperiode voorbij is of zodra er nieuw geld op de rekening wordt gestort. Spaarders moeten behoorlijk veel geduld hebben om de vruchten van een verhoging van de premie te plukken.

Het kan wel lonen om stortingen goed te timen. Wie vandaag geld stort op de Spaarrekening Plus van BNP Paribas Fortis, verwerft binnen 12 maanden een premie van 1 procent die vervolgens pas op 1 januari 2024 op de rekening zal staan (bij de start van het volgende kwartaal). Wie wacht tot 1 december om te storten, verwerft op 1 december 2024 een premie van 1,25 procent die op 1 januari 2024 op de rekening zal staan.

Voor de minder geduldige spaarders telt alleen de hoogte van de basisrente. Er komen ook nog enkele speciale rekeningen in aanmerking. Zo zijn er niet-gereglementeerde spaarrekeningen bij Izola Bank en bij Bunq, die mogelijk meer opbrengen. Weet wel dat er belasting op de intresten moet worden betaald en dat Izola en Bunq die formaliteiten niet voor u regelen. U moet daarmee zelf aan de bak. De You Count-spaarrekening van vdk bank is er enkel voor jongeren tot dertig jaar en de rente hangt af van de bedragen op de rekening. Voor bedragen tot maximaal 10.000 euro geeft vdk een behoorlijk hoge vergoeding, bestaande uit 1 procent basisrente en 1 procent getrouwheidspremie. Boven hogere bedragen worden lagere vergoedingen van toepassing.

