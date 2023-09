Raad van State struikelt niet over fiscaliteit staatsbon

Is de verlaagde roerende voorheffing van 15 procent voor de eenjarige staatsbon in strijd met het gelijkheidsbeginsel van de grondwet? Neen, vindt de Raad van State. Dat schrijft de krant De Tijd.

Volgens De Tijd verwijst de Raad van State in een advies van acht pagina’s naar eerdere standpunten van het Grondwettelijke Hof. Zo oordeelde het Hof in 2013 dat de verlaagde roerende voorheffing voor de zogenoemde Leterme-bon niet in strijd was met de grondwet. De omstandigheden waren toen wel helemaal anders. In november 2011 steeg de Belgische rente pijlsnel en moest de staatsbon het vertrouwen van buitenlandse beleggers in de Belgische overheid herstellen en financiële stabiliteit voor ons land brengen.

Een negatief advies van de Raad van State zou de Belgische banken munitie in handen gegeven om de ongelijke behandeling voor het Grondwettelijk Hof aan te vechten. De bankenkoepel Febelfin had eerder aan Trends laten weten dat er juristen aan het werk waren om het verschil in fiscale behandeling tussen de staatsbon en vergelijkbare producten zoals termijnrekeningen te onderzoeken. Op de intresten van termijnrekeningen met een looptijd van één jaar betalen spaarders immers wél het normale tarief van 30 procent roerende voorheffing.

Fiscaal advocaat Anton van Zantbeek van Rivus had eerder in Trends al voorspeld dat de banken bot zouden vangen. Hij dacht wel dat beleggers in bijvoorbeeld Spaanse of Italiaanse staatsbons een goede kans zouden maken om recht te krijgen op het verminderd belastingtarief. Ook de Raad van State haalt het principe van vrij verkeer van kapitaal in Europa haalt en adviseert dat de 15 procent ook zou gelden voor gelijkaardig schuldpapier uitgegeven door andere overheden in de Europese Economische Ruimte.