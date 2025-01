Bijna 135.000 bankklanten hebben vorig jaar overstap naar andere bank aangevraagd via Bankswitching

In 2024 hebben 134.343 klanten een aanvraag ingediend om van bank te wisselen via de gratis bankoverstapdienst Bankswitching. In 2023 kreeg de dienst 119.517 aanvragen. Dat meldt sectorfederatie Febelfin dinsdag.

Aan klanten die voor hun betaal- en spaarrekeningen willen overstappen naar een andere bank, biedt de bankoverstapdienst een snelle overstap zonder onderbreking van betaalopdrachten.

Iets meer dan een derde (37 procent) gebruikte de bankoverstapdienst vorig jaar voor de afsluiting van de oude zichtrekening en een overdracht van betalingen (zoals domiciliëringen) naar de nieuwe zichtrekening. Zowat 16 procent van de klanten deed enkel een overdracht van hun betalingen naar een nieuwe bank. Bij 11 procent van de aanvragen ging het om de afsluiting van de oude zichtrekening zonder een overdracht van de betalingen.

Sinds de lancering eind 2020 van de bankoverstapdienst voor spaarrekeningen, maken veel klanten hier ook gebruik van. In 2024 kozen 47.908 klanten voor een bankoverstap met afsluiting van hun spaarrekening.

De banken die momenteel de bankoverstapdienst voor spaarrekeningen aanbieden, zijn Argenta, Bank Van Breda & C°, Banque CPH, Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC Banque, Crelan, Europabank, Fintro, ING Belgium, KBC Bank en vdk bank.