KBC, Argenta en MeDirect verhogen rente op spaarrekeningen

Vanaf 1 augustus ontvangen alle particulieren bij KBC en CBC een hogere basisrente en getrouwheidspremie op hun spaarrekening. De verhoging van de tarieven komt exact één maand later dan bij die andere grootbank, Belfius.

Op de gewone spaarrekening haalt de optelsom van de nieuwe basisrente (0,45%) en getrouwheidspremie (0,45%) nog steeds niet de symbolische kaap van 1 procent. Er zijn intussen zo’n vijf kleinere banken in België die met hun vergoeding voor spaargeld al boven 2 procent zitten. Voor de KBC-klanten gaat het om een stijging van de basisrente met 10 basispunten. De hogere rente tikt van dag één pro rata aan. De premie stijgt met 20 basispunten, maar die hogere premie begint pas te lopen na afloop van een getrouwheidsperiode van twaalf maanden voor geld dat al langer op de rekening staat of meteen voor geld dat nieuw op de rekening terecht komt. De premie is ook pas verworven als het geld twaalf maanden bij de bank blijft staan en wordt het daaropvolgende kwartaal gestort.

Voor de klanten die met mondjesmaat voor zichzelf of voor kinderen of kleinkinderen sparen, biedt KBC extra’s op respectievelijk de Start2Save- en Start2Save4-rekeningen (met een derdenbeding). De basisrente voor die rekeningen bedraagt vanaf 1 augustus 0,4 procent en de premie voor geld dat minstens een jaar blijft staan 1,1 procent. De stortingen op de Start2Save-rekening zijn beperkt tot 500 euro per maand.

3 tot 6 maal netto maandinkomen

In het persbericht lezen we nog een aantal adviezen van de bank. “KBC adviseert om, afhankelijk van de persoonlijke situatie van de klanten, een buffer op te bouwen die 3 tot 6 maal hun netto maandinkomen bedraagt. Die spaarbuffer dient vooral om onverwachte uitgaven te kunnen opvangen en vormt dus een veiligheidsreserve van geld dat de klant normaal gezien langere tijd kan missen. Daarvoor is een Start2Save-spaarrekening met een hogere getrouwheidspremie heel geschikt. Voor geld dat de klant op kortere termijn beschikbaar wil houden, is de klassieke spaarrekening een betere keuze, aangezien die een hogere basisrente geeft dan Start2Save.” Klanten die meer dan voldoende spaarbuffer hebben, raadt KBC aan om te beginnen beleggen.

Een maand geleden had Trends nog een interview met Johan Thijs, de topman van KBC. Daarin was nog geen sprake van een nakende renteverhoging. Johan Thijs sprak over de verdedigingmechanisme van KBC om een bankrun te vermijden zoals enkele regionale banken in de Verenigde Staten eerder dit jaar hebben gekend.

Wanneer de Trends-journalist vraagt of een hogere rente op de spaardeposito’s als verdedigingsmechanisme gehanteerd kan worden, geeft Thijs het volgende antwoord: “Dat is geen verdedigingsmechanisme, integendeel. De dag dat wij het doen, staan alle andere banken ook in de lijn om hetzelfde te doen. Dat hoeft niet noodzakelijk met hetzelfde te zijn, maar in de omgeving waarin wij zitten met 6-7 grotere banken zijn rentevoeten die geboden worden bepalend voor waar het geld naartoe vloeit. Als dat 5-10 basispunten verschil is, vormt dat geen issue, als dat 50 basispunten verschil is, begint het gegarandeerd te verschuiven. (…) En omgekeerd, als een bank in een crisissituatie zit en de rente optrekt, gaat er geen geld naartoe. Dus dat werkt niet. Liquiditeitsbuffers aanhouden heeft een prijskaartje, maar so be it.”

Argenta en MeDirect volgen KBC meteen Bij de middelgrote bank Argenta krijgen de spaarders vanaf 17 juli een hogere rente op de bestaande gereglementeerde spaarrekeningen. Voor de e-spaar en Maxirekening komt de basisrente op 0,5 procent en de getrouwheidspremie op 0,35 procent. Voor de Groeirekening, waar klanten maximum 500 euro per maand op kunnen storten, stijgt de vergoeding naar 0,75 procent basisrente en 1,25 procent premie. Er komt ook nog een rekening bij in het gamma van Argenta: de Getrouwheidsrekening. Die is volgens Argenta interessant voor klanten die op langere termijn, minstens een jaar willen sparen. De vergoeding bedraagt 0,15 procent basisrente, in combinatie met 1,1 procent premie. Bij de kleine internetbank MeDirect komt er ook weer wat bij, vanaf 4 juli. MeDirect Fidelity Sparen brengt vanaf dan 0,6 procent basisrente en 1,7 procent getrouwheidspremie op. De vergoeding op MeDirect Dynamic Sparen gaat naar 1,2 procent rente plus 0,3 procent premie.

