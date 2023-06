Prijsbreker Santander: ‘Het strikte kader zorgt voor de stabiliteit van het Belgische spaargeld’

De voorbije weken was er veel te doen over het gebrek aan concurrentie voor de Belgische grootbanken. Er is zelfs een onderzoek gestart door de mededingingsautoriteit. Nochtans is er wel concurrentie uit Spanje, met de prijsbreker Santander Consumer Bank.

Waarom is een Spaanse bank actief op de Belgische markt?

“België is een aantrekkelijke markt. Santander Consumer Finance biedt hier al lange tijd leningen aan. We hebben onze positie op de markt versterkt door ons productaanbod uit te breiden met spaarproducten. De Belgische markt is heel stabiel, de spaarquote blijft hoog en de Belgen houden vast aan hun spaarrekening, wat er ook gebeurt.”

Het reglementaire kader van de spaarrekening met een basisrente en een premie voor trouwe klanten is heel specifiek voor de Belgische markt. Was dat een drempel?

“Santander is een wereldwijde speler die spaarproducten aanbiedt op veel Europese markten en in Noord- en Zuid-Amerika. Elke markt heeft zijn specifieke dynamiek en specifieke producten. Het regelgevend kader voor de gereglementeerde spaarrekening is strikter dan in de gemiddelde Europese markt. Toch is de complexiteit van het product tegelijkertijd een van de redenen van de stabiliteit van het Belgische spaargeld. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Onze Belgische activiteit wordt volledig beheerd door een lokaal team met een uitgebreide ervaring in de Belgische banksector. De lokale bijzonderheden vormen dus geen blokkerende factor.”

De grote Belgische banken lijken geen haast te maken met het verhogen van het rendement op spaarrekeningen.

“De Belgische spaarder lijkt minder bereid te veranderen dan de gemiddelde spaarder op andere Europese markten. Dat heeft deels te maken met de dominantie van de markt door een paar grote banken, maar niet alleen daarmee. Het heeft ook veel te maken met de specifieke kenmerken van de gereglementeerde spaarrekening.

“In veel andere Europese markten is er slechts één soort rente en wordt die maandelijks of per kwartaal uitgekeerd. Dat bevordert de concurrentie tussen zowel lokale als internationale banken, die intens zijn en nieuwe klanten proberen aan te trekken met agressieve kortetermijnaanbiedingen met hoge rente voor nieuw geld.

“We zien dat de Belgische spaarders door de jaren een rendement van bijna nul op hun spaargeld hebben geaccepteerd. Met de recente wereldwijde rente-evolutie houden de grote banken zich in om de spaarrente voor hun klanten in hetzelfde tempo te verhogen. Consumenten worden zich nu meer bewust van die situatie en zijn duidelijk op zoek naar andere aanbiedingen buiten die van hun traditionele thuisbanken. We zijn blij te kunnen zeggen dat we al een vertrouwde partner zijn geworden voor een sterk groeiend klantenbestand.”

Vindt u het belangrijk om de hoogste spaarrente op de markt te bieden?

“Als onlinespaarbank willen we onze klanten een eerlijke rente voor hun spaargeld bieden en hen helpen hun spaardoelen te bereiken. Of het nu gaat om kleine spaartegoeden, die zijn verdiend met een allereerste baan, of het spaartegoed van een leven lang van een gepensioneerd echtpaar: wij bieden aangepaste spaarrentes en betalen onze klanten de beste tarieven die we kunnen bieden om hen het beste uit hun spaartegoeden te laten halen.

“Ons doel is om al onze klanten eerlijk te behandelen met goede tarieven, hen eenvoudige en transparante producten aan te bieden die overeenkomen met hun behoeften en hen op de beste persoonlijke manier van dienst te zijn.”

Kunt u een massale stormloop van Belgische spaarders naar Santander aan? Je weet maar nooit dat ze toch in beweging komen.

“Onze Belgische klanten worden bediend door een heel professioneel en ervaren lokaal klantenserviceteam. We evalueren regelmatig hun feedback en hun behoeften. Dat betekent dat we de situatie op de voet volgen en dat we onze teams op zeer korte termijn kunnen uitbreiden, als dat nodig is.”