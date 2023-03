Fed moet kiezen tussen pest en cholera: waar moet de Amerikaanse rente naartoe?

De Amerikaanse centrale bank (Fed) zit tussen hamer en aambeeld. Draait ze de kredietkraan verder toe, dan komen er mogelijk nog Amerikaanse banken in nood. Bouwt ze een pauze in de renteverhogingen in, dan geeft ze vrij spel aan de inflatie.

Woensdag 22 maart moet de Amerikaanse centrale bank, de Fed, beslissen waar het met de Amerikaanse beleidsrente naartoe moet. Tot voor kort gingen analisten en economen uit van een renteverhoging van 0,25 tot 0,5 procent. De redenen voor die verwachtingen waren de hardnekkig hoge inflatie en de sterke arbeidsmarkt.

Met het omvallen van de Amerikaanse Silicon Valley Bank (SVB) en Signature Bank maakten de renteverwachtingen een drastische ommezwaai. Economen van de zakenbank Nomura verwachten dat de Fed in een reactie de rente zal verlagen. Dat zou een bocht van 180 graden betekenen.

Moeilijke taak

Andere zakenbanken, zoals Goldman Sachs, NatWest en Barclays, verwachten dan weer dat de Fed even pauzeert met renteverhogingen, terwijl de vermogensbeheerder Blackrock nog steeds uitgaat van een verhoging van 0,25 procent. Dat laatste is ook de consensus van economen gepolst door het persagentschap Bloomberg: 0,25 procent erbij tot 4,75 à 5 procent.

Zeker is dat met de val van SVB en de eventuele risico’s voor de financiële stabiliteit de taak van de Fed nog lastiger is geworden. De val van die Amerikaanse banken wijst namelijk op risico’s voor de financiële stabiliteit. De Europese Centrale Bank koos er alvast voor om niet van haar rentepad af te wijken, ondanks de bezorgdheid in Europa over de noodlijdende Zwitserse bank Credit Suisse en een eventuele verstrengeling van die bank met Europese banken.

Kleine versus grote banken

“De context waarin SVB en Signature Bank failliet gingen, verschilt fundamenteel van de context waarin grote Amerikaanse en Europese banken opereren, aangezien kleine Amerikaanse instellingen aan een veel lichtere regelgeving onderworpen zijn dan hun grotere tegenhangers”, zegt een bankenanalist. “In mei 2018 verhoogde het Amerikaanse Congres de drempel waarbij een bank onder het strengste niveau van toezicht van de Federal Reserve komt te staan van 50 miljard dollar naar 250 miljard dollar.” Daardoor daalde het aantal banken van 38 naar 12.

Volgens de analist hielden de grote banken vast aan sterke kapitaalniveaus en hoge liquiditeitsratio’s. “Los van regelgeving kunnen bepaalde bancaire bedrijfsmodellen voor problemen zorgen, zowel in de VS als in Europa”, voegt hij eraan toe. De Amerikaanse banken die in de problemen kwamen, waren vooral actief in één sector en hadden een mismatch tussen hun verplichtingen en hun activa.

